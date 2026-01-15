1p

Nagyra kerekedik a szeme, ha meglátja a dízel árváltozását

A benzinesek megnyugodhatnak a kutaknál.

Napról napra kúszik felfelé a benzin és a gázolaj ára is a héten, holnaptól mondhatni egy kicsit jelentősebben. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 5 forinttal, míg a gázolajé bruttó 6 forinttal kerül majd többe péntektől. Ez várhatóan a kutak eladási áraiban is érvényesülni fog  – írja a holtankoljak.hu.

Január 15-én még a következő átlagárakon tankolhatunk: 

  • 95-ös benzin: 559 forint/liter
  • Gázolaj: 571 forint/liter 

Az egyes töltőállomások között persze nagy eltérések lehetnek. Ahogy az grafikonunkon is látszik, a csütörtökön tapasztalható átlagárak arra utalnak, hogy szerdához képest a benzin ára nem változott, míg a gázolajé 3 forinttal lett drágább.

