Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p
Makró Hadügy, védelem, honvédelem

Nálunk is visszahozhatják az egyéves sorkatonai szolgálatot?

mfor.hu

A németek mindenesetre meglépik – 2026-tól.

Egyéves kötelező szolgálati időszak bevezetését szorgalmazza nemcsak a hadseregben, hanem minden állampolgár számára a német szövetségi parlament (Bundestag) fegyveres erőkért felelős parlamenti biztosa. A sorkatonai szolgálatot 2011-ben állították le Németországban, most azonban már teljesen új helyzet van, és emiatt erről a kérdésről újra beszélni kell a politikus szerint. Már a parlament előtt van egy olyan előterjesztés, ami az állományban mutatkozó jelentős hiány esetén lehetővé tenné újoncok kötelező besorozását – az új törvény 2026 januárban léphet hatályba, ha megszavazza a Bundestag.

Henning Otte a Bild című napilapnak nyilatkozva azt mondta, minden férfi és nő számára kötelezővé kellene tenni egy év szolgálatot nemcsak a fegyveres erők kötelékében, hanem például a mentőszolgálatok, a kulturális és sporttevékenységek vagy az önkénteskedés területén. A parlamenti biztos szerint ez lehetővé tenné, hogy a fiatalok hozzájáruljanak a társadalom működéséhez, miközben maguk is profitálnak a programból, amely a társadalmi kohéziót is erősítené.

Otte szerint a német hadseregnek sürgősen több női tagra lenne szüksége. A német kormány az önkéntes szolgálati időszakokat szorgalmazza, de a parlamenti biztos úgy véli, ez nem feltétlenül lesz elegendő.

A német döntés tehát adott, kíváncsiak vagyunk arra ugyanakkor, hogy önök támogatnák-e a hazai sorkatonaság visszaállítását. Szavazzon!

Ön támogatná a sorkatonaság visszaállítását Magyarországon?

A sorkatonai szolgálatot 2011-ben állították le Németországban. Helyette önkéntes rendszert vezettek be. Otte szerint akkoriban úgy ítélték meg, hogy a nemzetbiztonsági helyzet már nem indokolja a kötelező sorkatonaság fenntartását, most azonban már teljesen új helyzet van, és emiatt erről a kérdésről újra beszélni kell.

A kormány augusztus végén hagyta jóvá Boris Pistorius védelmi miniszternek a katonai szolgálat reformjára vonatkozó előterjesztését, amely ugyan egyelőre az önkéntességre helyezi a hangsúlyt, de az állományban mutatkozó jelentős hiány esetén – parlamenti jóváhagyással - lehetővé tenné újoncok kötelező besorozását is.

Ha a Bundestag megszavazza, az új törvény 2026. január 1-jével léphet hatályba.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nagyon nagy bukta volt a július a Balatonnál

Nagyon nagy bukta volt a július a Balatonnál

Kevesebb volt a magyar és a külföldi vendég is.

Új ügyvezető igazgató az SAP Hungary élén

2025. október 1-jétől Hidvégi Péter tölti be az SAP Hungary ügyvezető igazgatói pozícióját, és közvetlenül a közép-európai klaszter ügyvezető igazgatójának jelent majd.

Nincs jó hírünk: megint drágul a tankolás

Nincs jó hírünk: megint drágul a tankolás

De csak a gázolaj ára mehet fel – amennyiben a kutak lekövetik a nagykereskedők változtatását.

Fontos bejelentés érkezett a Debrecenben nyíló BMW-gyárról

Fontos bejelentés érkezett a Debrecenben nyíló BMW-gyárról

Az ICON Real Estate Management Kft. nyerte az OTP Ingatlanbefektetési Alap tulajdonában álló ZF Hungária debreceni vadonatúj gyártócsarnokának ingatlankezelésére kiírt pályázatát.

Oké, hogy hosszú Orbán Viktor kifutópályája, de sikerül még az idén felemelkedni?

Azt már július vége óta tudjuk, hogy a második negyedéves GDP-adatok ismeretében már a kormány 1 százalékos gazdasági növekedési tervének a teljesüléséhez is kisebbfajta csoda szükségeltetne. A kedd reggel közzétett részletes adatok még borúsabb képet festenek mind a jelenlegi helyzetről, mind a kilátásokról.

Mészáros Lőrincék belevágtak Magyarország legnagyobb autópálya bővítésébe

Mészáros Lőrincék belevágtak Magyarország legnagyobb autópálya bővítésébe

Még ebben az évtizedben elkészülhetnek.

Nincs finomkodás az orosz finomítókkal – de közelebb hozza ez a békét?

Komoly károkat okoznak az ukrán drónok, de ez még csak a kezdet.

Mínusz 65 milliárdon áll Budapest számlája

Mínusz 65 milliárdon áll Budapest számlája

Tárgyalni kellene a kormánnyal, de nincs időpont.

Sárga lett a paradicsom, nullán a magyar gazdaság

Sárga lett a paradicsom, nullán a magyar gazdaság

A GDP második negyedéves adatát közölte a Központi Statisztikai Hivatal.

Szoboszlai Dominik csapata elképesztő összegért vett egy új csatárt

Szoboszlai Dominik csapata elképesztő összegért vett egy új csatárt

55 milliárd forintot fizetett a Liverpool.

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában

Kamatmentes segítség a vállalkozói mindennapokhoz – új forgóeszközhitel az MBH Bank MFB Pont Plusz termékportfóliójában (x)

Kamatmentes kölcsön jelenthet megoldást.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168