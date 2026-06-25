Nálunk kérdezhet is az Erste vezérétől – ma délután Klasszis Klub Live

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Tervezett témáink:
- Kamatstop
- Babaváró hitel
- Devizahitelek
- Az Orbán-kormány megszorításainak (tranzakciós illeték, extraprofitadó) sorsa
- Ingyenes készpénzfelvétel
- Melyek a legégetőbb gazdaságpolitikai döntések, amelyeket az új kormánynak azonnal meg kell lépnie a kiszámíthatóság érdekében?
- Milyen makrogazdasági pályát jósol Magyarországnak a következő 2-3 évre a korábbi recessziós időszak után?
- Hogyan alakul a lakossági hitelezési kedv a jelenlegi kamatkörnyezetben?
- Bankszövetségi elnökként hogyan látja a hazai bankrendszer digitalizációs érettségét a régiós versenytársakhoz képest?
Beszámolóink a Klasszis Klub korábbi rendezvényeiről itt találhatók meg: