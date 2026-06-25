Nálunk kérdezhet is az Erste vezérétől – ma délután Klasszis Klub Live

A GKI konjunktúraindexe júniusban minimális mértékben, de emelkedett

A GKI Gazdaságkutató Zrt. – a EU támogatásával és módszertanával végzett – felmérése szerint, a májusi óriási emelkedés után, a fogyasztók hangulata júniusban kissé tovább javult. Mindeközben az üzleti szféra kilátásai alig változtak. A várakozások összefoglaló jelzőszáma, a GKI konjunktúra indexe fél ponttal emelkedett az előző hónaphoz képest, így új hétéves csúcsára ért fel. A vállalkozások foglalkoztatási hajlandósága nem sokat változott májushoz képest. Az értékesítési árak várható alakulására vonatkozó összesített kilátás kilenc havi mélypontra esett.