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Nálunk kérdezhet is az Erste vezérétől – ma délután Klasszis Klub Live

mfor.hu

Jelasity Radován fél 4-től lesz a vendégünk. Az egyórás élő adást a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán közvetítjük.

Kattintson ide és kérdezzen:

Tervezett témáink:

  • Kamatstop
  • Babaváró hitel
  • Devizahitelek
  • Az Orbán-kormány megszorításainak (tranzakciós illeték, extraprofitadó) sorsa
  • Ingyenes készpénzfelvétel
  • Melyek a legégetőbb gazdaságpolitikai döntések, amelyeket az új kormánynak azonnal meg kell lépnie a kiszámíthatóság érdekében?
  • Milyen makrogazdasági pályát jósol Magyarországnak a következő 2-3 évre a korábbi recessziós időszak után? 
  • Hogyan alakul a lakossági hitelezési kedv a jelenlegi kamatkörnyezetben?
  • Bankszövetségi elnökként hogyan látja a hazai bankrendszer digitalizációs érettségét a régiós versenytársakhoz képest?

Beszámolóink a Klasszis Klub korábbi rendezvényeiről itt találhatók meg:

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Megugrott a csoportos létszámleépítések száma, évek óta nem ingáztak ilyen sokan külföldre

Év végéig emelkedhet a munkanélküliség, évek óta nem ingáztak ilyen sokan külföldre

A vártnál kedvezőbb munkaerőpiaci adatokat közölt a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) májusban. Trendfordulóról azonban nem beszélhetünk, sőt, az elemzők szerint az év végéig emelkedhet a munkanélküliség Magyarországon. A legnagyobb ellenség a demográfia, amivel szemben részben a külföldre ingázó magyarok hazacsábításával lehetne felvenni a kesztyűt – számuk sokéves csúcsra emelkedett. 

Leginkább az alacsonyabb iskolai végzettségű férfiak nézik ameccseket

Idea: leginkább az alacsonyabb iskolai végzettségű férfiak nézik a meccseket

A legnépszerűbb vb-résztvevő válogatottaknak akár többszázezres hazai tábora is van.

Pénteken sztrájkolnak a kisebb benzinkutak

Pénteken sztrájkolnak a kisebb benzinkutak

Elegük van a hatósági árból.

Media1: Pénteken végleg vége a Megafonnak

Media1: Pénteken végleg vége a Megafonnak

A hálózat összes munkavállalóját kirúgták.  

Üzenet a kormánynak? Egyre kevesebben keresnek munkát Magyarországon

Üzenet a kormánynak? Egyre kevesebben keresnek munkát Magyarországon

Idén májusban 4 millió 654 ezer fő volt a foglalkoztatottak száma Magyarországon, míg a munkanélküliségi ráta 4,3 százalékon áll – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A GKI konjunktúraindexe júniusban minimális mértékben, de emelkedett

A GKI Gazdaságkutató Zrt. – a EU támogatásával és módszertanával végzett – felmérése szerint, a májusi óriási emelkedés után, a fogyasztók hangulata júniusban kissé tovább javult. Mindeközben az üzleti szféra kilátásai alig változtak. A várakozások összefoglaló jelzőszáma, a GKI konjunktúra indexe fél ponttal emelkedett az előző hónaphoz képest, így új hétéves csúcsára ért fel. A vállalkozások foglalkoztatási hajlandósága nem sokat változott májushoz képest. Az értékesítési árak várható alakulására vonatkozó összesített kilátás kilenc havi mélypontra esett.

Fantasztikus játékkal nyertek a brazilok – eredmények

Fantasztikus játékkal nyertek a brazilok – eredmények

A mexikói válogatott története során először százszázalékos teljesítménnyel zárta a világbajnoki csoportkört.

Itt vannak a számok, ennyivel nőtt májusban a központi költségvetés adóssága

Az előző hónap végéig 2556,6 milliárd forinttal emelkedve 63 096,4 milliárd forintra nőtt a központi költségvetés adóssága – közölte az Államadósságkezelő Központ Zrt. (ÁKK) szerdán az MTI-vel.

Kimondták: ez áll a friss konvergenciajelentésben Magyarországról

Az Európai Bizottság szerdán kiadta a konvergenciajelentését. Az elemzésben azt vizsgálja, hogy azok az uniós tagállamok, amelyeknek kötelező bevezetniük az eurót, de még nem tették meg, milyen messze vannak a feltételek teljesítésétől.

Ritka jelenségre figyelhetünk fel a benzinkutakon

Ritka jelenségre figyelhetünk fel a benzinkutakon

Csütörtökön ugyanakkorák lesznek a benzin és gázolaj nagykereskedelmi árak, mint szerdán. Persze ettől még a kiskereskedők adhatják drágábban vagy olcsóbban a naffát.

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