Nálunk kérdezhet is az MNB volt alelnökétől – ma délután a Klasszis Klub Live-ban

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Tervezett témáink:
- Meglepően alacsony lett a májusi infláció: mi állhat emögött és mi várható?
- Jön a friss Inflációs jelentés: mekkora változás várható a márciusi prognózisokhoz képest?
- Alig két hét múlva újabb kamatdöntés: milyen szempontokat mérlegel az MNB?
- Szemben a világgal? Az EKB már kamatot emelhet, az MNB-től viszont elemzők több vágásra számítanak az év végéig.
- Nagyot erősödött a forint az új kormány euróbevezetési bejelentésére: indokolt az eufória?
- Nem túl erős már a forint, mi lesz a döntően exportra termelő vállalatokkal?
- Árrésstop, védett üzemanyagárak: ki kellene vezetni őket és ha igen, mikor?
- Jöhetnek az uniós források: mennyire jelent ez más mozgásteret az MNB-nek?
- Elkezdtek lemenni az állampapírhozamok: kell-e változtatni az államadósság-kezelési stratégián?
Beszámolóink a Klasszis Klub korábbi rendezvényeiről itt találhatók meg: