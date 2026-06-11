Nálunk kérdezhet is az MNB volt alelnökétől – ma délután a Klasszis Klub Live-ban

A családbarát munkahely már nem extra juttatás

A munkaerőpiacon egyre nagyobb szerepet kap a rugalmasság. A családos munkavállalók számára ma már nemcsak a fizetés, hanem a kiszámítható, élhető munkaszervezés is kulcskérdés. Miközben sok cég az irodai jelenlét erősítésén dolgozik, a dolgozók részéről egyre markánsabban jelenik meg az igény a munka és a magánélet egyensúlyát támogató megoldások iránt. A kutatások szerint különösen az aktív, gyermeket nevelő korosztály érzi ennek a hiányát a mindennapokban.