Napi 18 milliárd forinttal nőtt a költségvetés adóssága idén

Idén az első három hónapban összesen 1635 milliárd forinttal nőtt a központi költségvetés bruttó, nem konszolidált adóssága a Pénzügyminisztérium hétfői jelentése szerint. Vagyis minden egyes nap 18 milliárd forinttal hízik az adósság.

Ezzel március végére soha nem látott szintre, 42 333 milliárd forintra emelkedett a költségvetés tartozásállománya.

Előző hónaphoz képest közel 400 milliárddal,

előző év azonos időszakához képest pedig 5059 milliárd forinttal több az adósság nagysága.

Csak hízik az adósság. Fotó: depositphotos Csak hízik az adósság. Fotó: depositphotos

Az év első három hónapjában mért adósságnövekedés legutóbb 2014 első negyedévében volt, akkor több mint 2200 milliárddal hízott a tartozásállomány. Ám az akkori növekedésben egy kvázi technikai tényező is szerepet játszott a piaci folyamatok mellett. A költségvetés ugyanis ekkor vállalta át az önkormányzatok adósságát. Ez a lépés a teljes államadósságot nem érintette, annak ugyanis a költségvetés adóssága mellett az önkormányzatoké és egyéb tételek is részét képezik. Most azonban tisztán piaci folyamatok játszanak szerepet a növekedésben.

A nettó forintkibocsátát, mely a költségvetés hiányát hivatott finanszírozni, 1349 milliárddal növelte a költségvetés adósságát,

a nettó devizakibocsátás 256 milliárddal,

a forint év végéhez mért gyengülése 24,7 milliárddal,

a deviza-keresztárfolyamok változása és egyéb tényezők miatt bekövetkezett mark-to-market betétállományok növekedése pedig 6,2 milliárd forint összegben emelte a büdzsé adósságát.

Noha ez a 42 333 milliárd forintos költségvetési adósság tetemes, a teljes államadósság még ennél is nagyobb lehet valamivel. Mint említettük, a költségvetés mellett egyéb tételek is a részét képezik. Ennek nagysága a Magyar Nemzeti Bank tavaly év végi adataiból kiindulva (szerk.: ez negyedévente frissülő adatsor) még 606 milliárdnyi adósság van a rendszerben. Ezt változatlannak tekintve a teljes államadósság egy hajszálra megközelítheti a 43 ezer milliárd forintot.

Ez tavaly év végéhez képest 3,6 százalékos emelkedés eredménye, ami azt jelenti, hogy az első negyedévben a GDP-nek legalább ilyen mértékű növekedése szükséges ahhoz, hogy a februári választási osztogatások ellenére ne emelkedjen a GDP-arányos adósságráta hazánkban. Ennek mértéke egyébként 76 százalék volt a tavaly év végi állapot szerint.