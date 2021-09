Napokon belül bővül az álláskeresők elhelyezkedését ösztönző program

Beszáll az állami hulladékkezelési gigatenderbe a Mol

Az eddig is a legnagyobb esélyesének tartott olajcsoport valóban adott be jelentkezést a hazai szemétkezelést 35 évre meghatározó pályázat első fordulójának csütörtöki határidejéig. Társakat is bevonhattak, amelyek között állami cégek is lehetnek.