Navracsics Tibor is megszólalt az uniós pénzek feloldásáról

A területfejlesztési miniszter bízik abban, hogy az év végéig mindenképpen meglesz a megállapodás az Európai Bizottsággal, amely lehetővé teszi, hogy Magyarország ténylegesen hozzáférjen az európai uniós forrásokhoz, ne csupán az előlegekhez – Navracsics Tibor erről kedden, Budapesten beszélt újságíróknak az uniós támogatások feloldásáról szóló sajtóhírekre reagálva.

A tárcavezető azt mondta: optimista volt az elmúlt másfél évben is a tárgyalások menetét illetően, és a megjelent sajtóhírek is alátámasztják ezt az optimizmust. Kérdésre válaszolva ugyanakkor megjegyezte: most már hagyományosan a sajtóból értesülnek az Európai Bizottság esetleges álláspontjáról, hivatalosan nem kaptak még semmilyen megkeresést.

„Minden ki van tárgyalva”, minden esetben megállapodás közeli helyzetben vagyunk, a közérdekű feladatokat ellátó alapítványok, a kohéziós pénzek és a helyreállítási pénzek esetében is – erősítette meg Navracsics Tibor, aki szerint a bizottságtól múlt héten kapott kérdések megválaszolásán is dolgoznak, az Országos Bírói Tanács munkafeltételeivel és minden aprólékos kérdéssel kapcsolatban igyekeznek kielégítő választ adni.

A miniszter azzal kapcsolatban, hogy sajtóhírek szerint a támogatások feloldásának feltétele lehet az, hogy a magyar kormány megszavazza az uniós költségvetés emelését és az Ukrajnának nyújtott jelentős pénzügyi támogatást, azt mondta: semmilyen megkeresést nem kaptak ezzel kapcsolatban, és nem is hiszi, hogy össze lenne kötve a két téma. Időben lehet, hogy párhuzamosan folyik a tárgyalássorozat, illetve az Ukrajnával kapcsolatos pénzügyi segítség előkészítése, de nem hiszi, hogy logikailag össze lenne kötve – mondta.

Szintén kérdésre megerősítette: amennyiben megnyílnak az uniós források, akkor a pedagógusok béremelése is megvalósul, mert ez az Emberi Erőforrások Operatív Programba van beütemezve.

A tárcavezető közlése szerint a tanács döntése értelmében három operatív program – a területi (TOP), a környezeti és energiahatékonysági (KEHOP) és az Integrált Közlekedési Operatív Program (IKOP) – esetében 55 százalékos felfüggesztés van még érvényben, ami azt jelenti, hogy ezeknél 45 százaléknyi forrás nyílhat meg, a többi operatív program esetében pedig 100 százalék.

A helyreállítási pénzekkel kapcsolatban kérdésre válaszolva elmondta: a támogatási részről megvan már a megállapodás, ezt tavaly jóváhagyta a tanács, az 1500 milliárd forintos hitelrésszel kapcsolatban pedig a tárgyalások végén vannak. Szerinte erről is meg fognak tudni állapodni idén november körül, és akkor itt sem lesz forrásvesztés.

Navracsics Tibor emlékeztetett: 2022 év végéig megkötöttek minden olyan megállapodást, és elfogadtattak minden olyan dokumentumot, ami ahhoz kellett, hogy Magyarország ne veszítsen forrásokat, az Európai Bizottság elfogadta a magyar operatív programokat, a tanács pedig a nemzeti helyreállítási tervet. Hozzátette: idén májusban fogadta el az Országgyűlés azt a törvénycsomagot, amely az Európai Bizottság visszajelzése szerint kezelte a jogállamisági problémákat, a nyáron közzétett jogállamisági jelentésben pedig maga a bizottság állapította meg, hogy a közbeszerzési rendszer kifehérítése terén nagyon komoly lépések történtek Magyarország részéről.

Navracsics Tibor bizakodik. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A Financial Times című londoni üzleti napilap keddi cikke szerint az Európai Bizottság arra készül, hogy több milliárd eurónyi – jelenleg a jogállamisággal kapcsolatos aggályok miatt befagyasztott – uniós forrást szabadítson fel Magyarország számára, és ezzel Budapest támogatását is megszerezze az uniós költségvetés növeléséhez és az Ukrajnának nyújtott jelentős pénzügyi támogatáshoz.

