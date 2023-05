Navracsics Tibor ismét nyugtatgat

Navracsics Tibor, aki Johannes Hahn költségvetésért felelős uniós biztossal folytatott megbeszélést, magyar újságíróknak nyilatkozva közölte: a magyar kormány nem adta fel, hogy az Európai Bizottság által megkövetelt mérföldköveket teljesítse, és ezáltal hozzájusson az uniós forrásokhoz - írja az MTI.

Már teljesültek azok a célok, amelyek arra irányultak, hogy Magyarország ne veszítsen uniós forrást. A jelenleg folyó tárgyalások pedig arra irányulnak, hogy Magyarország időarányosan, mihamarabb hozzájusson az uniós alap forrásaihoz - közölte a miniszter.

Navracsics Tibor szerint közel a megállapodás. Fotó: MTI

A megbeszélésen a közalapítványi formában működő egyetemek kuratóriumaival kapcsolatos aggályokról esett szó, csakúgy, mint a miniszter korábbi brüsszeli látogatásain már többször is az elmúlt hónapok során. Az Európai Bizottság nehezményezte a kuratóriumi tagsággal összeférhetetlen a miniszteri, államtitkár, országgyűlési képviselői és kormánymegbízott pozíciókat, de nem kezdeményezte, hogy a polgármesterekre és az európai parlamenti képviselőkre is vonatkozzanak ezek a szabályok.

A Bizottság megítélése szerint ezen pozíciók viselői nem szólnak bele a források elosztásába döntő módon

– magyarázta a hátteret Navracsics.

A tárgyalások most egyes közigazgatási pozíciók összeférhetetlenségéről folynak, ideértve olyan, nem közvetlen kormányzati igazgatás alá tartozó posztokról, mint például a jegybanki pozíciók vagy a Nemzeti Emlékezet Bizottságának, illetve a Nemzeti Választási Bizottságnak a tisztviselői. Ugyancsak nyitott kérdés, hogy üresedés esetén a kuratóriumi tagságot milyen módon töltsék be.

"Igyekszünk rövidre zárni a tárgyalásokat, hiszen az egyetemek vonatkozásában az Erasmus oktatási program 2024 második féléves időszakától kezdődő finanszírozása miatt lassan meg kell állapodnunk" - fogalmazott a miniszter.

Közölte: az Európai Bizottság megerősítette, az unió Horizont Európa kutatásokat és innovációt támogató programjára továbbra is pályázhatnak a magyarországi alapítványi egyetemek is. Feltételesen értékelik ezeket a pályázatokat, ami azt jelenti, hogy ezek az egyetemek most nem kapcsolódhatnak be a programba. Amint a problémák megoldódnak, ezek az egyetemek azonnal és visszamenő hatállyal bekapcsolódhatnak a programokba - tájékoztatott.

Kérdésre válaszolva a miniszter közölte, az akadémiai szabadság kérdése érintőlegesen szóba kerül az alapítványi egyetemekkel kapcsolatos megbeszéléseken. Ezzel kapcsolatban elmondta, az uniós bizottság észrevételeinek jelentős része a szenátus és a kuratórium közötti kapcsolatra vonatkozik. Ez a pont is megoldható lesz, ez önmagában nem lesz akadálya a megegyezésnek - tette hozzá Navracsics Tibor.