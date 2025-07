Navracsics Tibornak is jutott egy kis osztogatnivaló pénz – itt van, kik örülhetnek

„Így az önkormányzati szféra után, a polgármesterek és a köztisztviselők fizetése után most végre elkezdtük a kormánytisztviselők fizetésének rendezését is” – mondta.

A kormány szerdai ülésén döntött arról, hogy szeptember 1-jétől 15 százalékkal emelkedik a bére minden kormánytisztviselőnek, aki a területi közigazgatásban dolgozik – jelentette be a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Facebook-oldalára feltett videóban.

