Navracsics Tibor bemondta: hamarosan százmilliárdokat kaphatunk Brüsszelből

Navracsics Tibor az InfoRádió Aréna című műsorában azt is mondta: összesen 1500 milliárd forintnyi beruházásra nyújtott be hitelkérelmet a magyar kormány annak ismeretében, hogy az ebből a forrásból megvalósított projekteknek 2026-ig el kell készülniük. Augusztus végéig kellett beadni a nemzeti tervet, és ezt ajánlja most elfogadásra az Európai Bizottság a Tanácsnak, pozitív döntés esetén folyósíthatják az előleget.

A pénz az Energiaügyi Minisztérium által készített nemzeti terv alapján használható fel, elsősorban energetikai projektekre: energiatakarékosságra, lakossági megújulóenergia-pályázatokra, hálózatfejlesztésre.

Navracsics Tibor szerint most már tényleg jöhet az uniós pénz. Fotó: Facebook/Navracsics Tibor

Navracsics Tibor szerint a többi, ennél jóval jelentősebb uniós pénzcsomag tekintetében már nincs ilyen közel a kifizetés időpontja.

Függőben van a helyreállítási alap vissza nem térítendő részének a 2300 milliárd forintja, illetve a hétéves keretköltségvetés tízezer milliárdos kohéziós forrásainak egy része – három operatív program támogatásaink 55 százalékát függesztette fel az unió. A megállapodás már jó ideje az igazságszolgáltatás függetlenségét megkérdőjelező kifogások miatt csúszik.

“Abban bízunk, hogy az év vége előtt dönt az Európai Bizottság arról, hogy eleget tettünk a követelményeinek, így a horizontális feljogosító feltételeknek is megfelelünk, és hozzáférhetünk a pénzekhez. A jogállamisági-feltételességi eljárásban már nem bízom ennyire a megegyezésben” – mondta a tárgyalásokat vezető miniszter. Szerinte a bizottságnál most nincs politikai akarat a megállapodásra.

A miniszter úgy véli: ha az igazságszolgáltatási tárgyalások megegyezésre vezetnek, akkor azok felszabadítják a többi, függőben lévő ügyet is. Ezzel egyebek mellett az Erasmus és Horizon programokra utalt.