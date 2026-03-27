Makró Mol Üzemanyagok

Ne ekkor tankoljon: átmeneti korlátozásokat jelentett be a Mol

Március 31-ről április 1-re virradó éjszaka a Mol informatikai rendszerátállást hajt végre, amelynek ideje alatt egyes szolgáltatások átmenetileg korlátozottan lesznek elérhetőek – írja a társaság a szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közleményben.

Az érintett időszakban a töltőállomások rövid időre, várhatóan 23:00 és 00:30 között zárva tartanak. Emellett valamennyi (magyar és külföldi Mol Group, valamint harmadik fél által kibocsátott) üzemanyagkártya elfogadása 22:00 és 5:30 között szünetel Magyarországon. A magyar üzemanyag kártyával való vásárlás ez alatt az idő alatt 3rd party és külföldi Mol hálózatokon sem lesz lehetséges.

Az átállás ideje alatt több további szolgáltatás is átmenetileg nem lesz elérhető: a MOVE alkalmazásban elérhető vásárlások (például autópálya-matricák), a Plugee elektromos töltési szolgáltatás, valamint az Online Kártya Központ (OCC). Emellett a kültéri fizetési terminálok (OPT) működése is szünetel.

Majd a közlemény végén a Mol hozzáteszi, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy az átállás gyorsan és zökkenőmentesen történjen. 

A Barátság után már lehet tudni, mikor áll le átmenetileg a következő kulcsfontosságú magyar vezeték

A Barátság után már lehet tudni, mikor áll le átmenetileg a következő kulcsfontosságú magyar vezeték

A magyar gázellátás szempontjából kulcsfontosságú importútvonal, a Török Áramlat gázvezeték karbantartási munkálatai egy időbe esnek több hazai és regionális szüneteléssel, ami jelentősen szűkíti majd a rendelkezésre álló kapacitásokat.

Elszoktunk ettől: újabb kedvező hír jött a kutakról

Elszoktunk ettől: újabb kedvező hír jött a kutakról

Mindkét üzemanyagtípus ára változatlan marad szombaton azt követően, hogy egy nappal korábban hosszú hetek után végre ismét olcsóbb lett a benzin és a dízel literje is.

Tízéves csúcsra ugrott a munkanélküliségi ráta

Tízéves csúcsra ugrott a munkanélküliségi ráta

A várakozásokat felülmúló mértékben emelkedett a munkanélküliségi ráta a KSH legfrissebb munkaerőpiaci statisztikája szerint. 

Megint nem érte el az álomhatárt az Ausztriában dolgozó magyarok száma

Megint nem érte el az álomhatárt az Ausztriában dolgozó magyarok száma

De a munkanélküliség terén jól állunk.

Rendkívüli nyugdíjkorrekcióra lenne szükség a megugró infláció miatt

Rendkívüli nyugdíjkorrekcióra lenne szükség a megugró infláció miatt

A Magyar Nemzeti Bank 2026. márciusi inflációs prognózisát figyelembe véve nyugdíjkorrekcióra van szükség. A legrászorultabb idős honfitársainkat meg kell óvni attól, hogy „kényszerhitelezővé” váljanak – írja a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület.

Ez még akkor is szomorú, ha a természetes fogyás februárban alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál.

Megint több lett a munkanélküli magyar

A ráta már 4,8 százaléknál tart a friss adatok szerint.

Kína még jobban ráfanyalodhat az orosz gázra

Hosszú ideje tervezik, de eddig Kína időhúzása miatt nem indult el a Szibéria Ereje 2 gázvezeték építése, amely orosz gázt juttatna az ázsiai óriásgazdaságba. A nagyobb orosz gázfüggőség aggodalmait eloszlathatja az iráni háború.

Az orosz olajexport-kapacitások jelentős része odavan

Fokozódtak az ukrán dróntámadások az orosz exportkikötők és olajvezetékek ellen. Az orosz olajat szállító tankerek közül sokat támadás ért vagy az ukránokkal rokonszenvező országok hatóságai foglaltak le.

MNB: az infláció magasabb lehet az eddig vártnál

A Magyar Nemzeti Bank a legutóbbi, decemberi előrejelzéséhez képest magasabb inflációval és mérsékeltebb növekedéssel számol 2026-ban és 2027-ben a csütörtökön megjelent friss Inflációs jelentésében.

