Nébih: hétfőn kezdődik a nyári szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés

A hivatal honlapján pénteken közzétett tájékoztatás szerint a vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill- és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket. Ezekben az üzemekben higiéniai és nyomonkövetési ellenőrzést végeznek a szakemberek.

Az ellenőrök vizsgálják a „bringás büfékben”, kerékpáros pihenő- és kirándulóhelyeken, túraútvonalak mentén, valamint egyéb kitelepüléseken forgalmazott alkoholos italokat is. E termékek közül legnagyobb figyelmet a nyári szezon kedvelt italai, a rozé borok kapják.

A gyermektáborokban az élelmiszerbiztonságra – higiéniára és nyomonkövetésre – vonatkozó előírások betartását ellenőrzi a hatóság. Ezek alkalmával a szakemberek egyaránt vizsgálják a táborok saját konyháit és a beszállító vendéglátó egységek főzőkonyháit is.

Fokozott ellenőrzés lesz a zöldség- és gyümölcsforgalmazás területén. A vizsgálatok érintik a görögdinnyét, de más szezonális termékekre is kiterjednek. A szakemberek ellenőrzik a termékek minőségét, az élelmiszerbiztonságra vonatkozó előírások betartását, valamint azt, hogy az árusított termék valóban saját termelésből származik-e. Kiemelt figyelmet kapnak a termelői piacok és az út menti alkalmi árusítóhelyek – ismertette a Nébih.

(MTI)