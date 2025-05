Négy év után kártékonnyá válik a populizmus

A vámháborúkkal kapcsolatban óriási a bizonytalanság, Donald Trump amerikai elnök az Egyesült Államok költségvetési helyzetének rendezésére ezt a fegyvert vetné be, hogy az adósságplafont végre tartani tudja az ország. Az Egyesült Államok államadóssága azonban szinte bármeddig növekedhet – mondta Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője. Az adósság addig növekedhet, ameddig képes finanszírozni magát az ország, és a befektetők egyelőre boldogan megvásárolják az amerikai állampapírokat. „Ami túl nagy, azt meg fogják menteni” – mondta Virovácz. Az Egyesült Államok gazdaságát nem lehet bedönteni, ez volt az elmúlt válság egyik nagy tanulsága. Elindulhatott volna az amerikai költségvetés a fiskális egyensúly irányába is, de ezt a pillanatot elszalasztotta az Egyesült Államok, Donald Trump további lazításokat jelentett be.

Egyelőre nem cserélhető le a dollár

„2008 alapkérdéseit nem oldották meg” – mondta Káncz Csaba, a Klasszis Média geopolitikai szakértője. A problémák még nagyobbak lettek, és a dollárt is sikerült az amerikai elnöknek másodrendű valutává tennie. Az amerikai államkötvények hozamemelkedése főleg Ázsiában okoz aggodalmat, mert ott vannak a legnagyobb állományok.

A dollárba és az Egyesült Államokba vetett bizalom ugyan megoldott, de nincs alternatívája az amerikai fizetőeszköznek – mondta Trippon Mariann, a CIB Bank vezető elemzője. A dollár tartalékdevizaként 60 százalékos részesedéssel rendelkezik a világban, az eurónak 20 százaléka van, a többi fizetőeszköznek még ennyi sem. Ahhoz, hogy egy másik deviza felnőjön a dollár mellé, még kellene egy megfelelő nagyságú kötvénypiac, ami máshol – például Európában, Kínában – nem elérhető.

„Jelenleg nincs mire lecserélni a dollárt” – mondta Varjú Péter, az Erste Befektetési Zrt. befektetési szolgáltatási igazgatója. Aranyra, európai kötvényekre nem lehet még ekkora állományt lecserélni, egységes európai kötvénypiac nincs, ami felvehetné a versenyt az amerikai állampapírokkal. Az viszont megtörténhet, hogy Ázsia elindul más eszközök irányába.

Van, aki ellenáll, van, aki korrumpálná az amerikai elnököt

„Volt olyan nap, hogy négyszer kellett újraírnunk az előrejelzésünket” – mondta Virovácz Péter Trump vámpolitikai tárgyalásairól. A piacok nagyon hevesen reagálnak még a bejelentésekre, de el fog jönni az a fáradtság, amikor a piac már nem fog reagálni, mert megszokja ezeket a bejelentéseket. Az orosz-ukrán háború kitörésére hevesen reagált a piac, most viszont hiába történt meg a leghevesebb támadás, a piacokon nem történt semmi.

Klasszis Befektetői Klub: Gáspár András, Varjú Péter, Trippon Mariann, Káncz Csaba és Virovácz Péter a panelban

Fotó: Dala Gábor Komoly bennfentes kereskedés zajlik Trump családi klánjában – mondta Káncz Csaba. A korrupció is mélyül, ennek ékes példája, hogy elfogadott Katarban egy Boeing 747-es repülőgépet, gyakorlatilag kilóra megvette az Arab Emirátusokat. Emellett kriptovalutái is vannak. A családi klán gyakorlatilag túszul ejtette a nemzetközi érdekeket.

Ennél is nagyobb baj, hogy a vállalati igazgatóságokban is hatalmas a bizonytalanság, hogy melyik országban ruházzanak be, hová vigyék a gyártást – mondta Trippon Mariann. Márpedig ha beruházási döntések maradnak el, halasztódnak későbbre, annak komoly makrogazdasági következményei lehetnek. Egyes országok próbálnak kedveskedni Trumpnak, hogy kedvezményt kapjanak a tarifákból, mások – például Kína – keményen beleállnak az alkuba.

Lehet, hogy Trump azért teszi mindezt, hogy üzleteket szerezzen Amerikának – mondja Varjú Péter. Európa vásárol fegyvereket, Ázsia is amerikai termékeket, és ez jó lesz az országnak. Kereskedési szempontból fantasztikus lehetőségeket jelent a mostani időszak, Varjú Péter szerint egy éven belül ki fog rajzolódni, milyen vámok lesznek.

Kinek áll a jövőben a zászló?

A szakemberek arról is beszéltek a konferencián, mely térségek lehetnek a következő évtizedek nyertesei. „India világkereskedelmi szerepe 2030-2040 körül brutálisan meg fog emelkedni, emellett az ausztrál és óceániai térségben is vannak lehetőségek” – mondta Virovácz Péter. A szakember azt gondolja, Oroszország lehet az, amely eltűnik a süllyesztőben. Az amerikai gazdaságnak viszont van esélye arra, hogy jól jöjjön ki a vérzivataros időszakból. Az alapvető fundamentumok az Egyesült Államokban jók, a nagy amerikai részvények jó befektetések lehetnek hosszú távon is, a szakember példaként említette az Apple papírjait, amelyek tekinthetők „kockázatmentes befektetéseknek”.

Káncz Csaba szerint is a „globális dél” az, amelyben nagy lehetőségek vannak. A szakember Uruguay-t említette példaként, emellett északon Norvégia és Svájc az, amelyre érdemes figyelni.

Négy év Trumpot kibír az Egyesült Államok, több cikluson keresztül viszont rosszat tesz a gazdaságnak a populista gazdaságpolitika – figyelmeztetett Trippon Mariann. Ha a versenyt felváltja a haveri kapitalizmus, az hosszútávon ronthatja a gazdasági alapokat. Indiával az a gond, hogy népesség van, de infrastruktúra nincs, nincsenek utak, közművek, amelyekre az ipar, a beruházások alapozhatnak.

Az indiai történet 2020-ban kezdődött – mondta Varjú Péter. A szakember szerint Kína vonzó befektetés lehet most, de Európa előtt is nagy lehetőség áll. Az Erste Befektetési Zrt. szakértője szerint Európa és az Egyesült Királyság lehet a következő időszak nyertese. Az is kulcsfontosságú, hogy a mesterséges intelligenciát hogyan használják majd fel a cégek.

Magyarország kijöhet-e jól ebből a helyzetből?

Magyarország nem tudja megkerülni az Európai Uniót, anélkül Magyarország visszamegy a sötét középkorba – mondta Virovácz Péter. Németország mindent kiszervezett az elmúlt évtizedekben: a védelmet az Egyesült Államokba, az energiatermelést Oroszországba, a belső keresletet Kínába. Most jön a nagy hátraarc, ami nem tudni, hogy fog sikerülni, de ha megcsinálják, annak lehet Magyarország is az egyik haszonélvezője. Ennek legkorábban 2026-2027-ben látszódhatnak majd a jelei. A következő 3-5 évet ki kell ülni, és drukkolni kell annak, hogy a német belpolitika ezeket a törekvéseket végig tudja vinni. Hogy mennyi arra az esély, hogy Magyarország jól jön ki ebből, arra Virovácz úgy válaszolt: 50-50 százalék.

A magyar történelem alapján az ország mindig megtalálja a vesztes oldalt – mondta Káncz Csaba Oroszországra utalva. Kérdés, hogyan lehet a mostani rezsimet 2026 után is finanszírozni.

Magyarország kis nyitott gazdaság, és Európa általában lassan dönt, de ha a fejéhez tartják a fegyvert, képes gyorsan dönteni – mondta Trippon Mariann. Semmibe nem fektettek, hogy ne legyen költségvetési hiány. Ha megtörténik a fordulat, és Németország többet fogyaszt, akkor az jó hatással van Magyarországra is, de az Egyesült Államok egyensúlytalanságát is csökkentheti, ha a németek nem megtakarítanak, hanem fogyasztanak.

Nagy Márton napokban elhangzott előadása nagyon meglepte Varjú Pétert. Hozzáadott értéket kell teremtenünk és a hatékonyságot kell növelnünk – hangsúlyozta a miniszter. Ez pozitív lépés lehet ahhoz képest, hogy eddig Magyarország egy összeszerelő üzemnek számított. A politikai csatározások mindenesetre nem hatnak az eszközök árfolyamára, sem a részvényekre, sem a forintra. Az is elképzelhető, hogy ha a dollárból kifelé áramlik a tőke, azon a forint is nyerhet, mert a feltörekvő piacokat is bevehetik a kosarukba a befektetők.

