Négy éve nem volt ennyire olcsó a dollár

Közel négyéves csúcsot döntött a dollár-forint árfolyam péntek reggel: jelenleg 325 forintnál is kevesebbet ér egy dollár a devizapiacon. Az euróval szemben minimálisan gyengült, a svájci frankhoz viszonyítva pedig szintén erősödött a magyar fizetőeszköz.

Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel – írja az MTI. A dollárral szemben reggel négyéves csúcsot döntött a magyar fizetőeszköz.

Az euró hét órakor 381,94 forinton állt, minimálisan magasabban a csütörtök esti 381,86 forintnál. Tegnap a 381,72-es szintet is elérte, amivel december eleje óta a legerősebb szinten állt.

A dollár jegyzése 325,30 forintról 324,95 forintra csökkent, a svájci franké pedig 411,50 forintról 411,30 forintra süllyedt. A dollár-forint árfolyam ezzel 2022 februárja óta a legalacsonyabb szinten van, utoljára akkor láthattunk 325 alatti értéket.

Az euró jegyzése 1,1752 dollárra erősödött a csütörtök esti 1,1738 dollárról.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

