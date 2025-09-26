Négy éve több mint 60 ezer gyerek született augusztusig – idén 48 ezer

6360 gyerek született, és 8908 ember halt meg augusztusban – derül ki a KSH legfrissebb adataiból. A tavaly augusztusi adatokhoz képest a születések száma 5,7 százalékkal, a halálozásoké 15 százalékkal esett vissza.

Az év első nyolc hónapját nézve még nagyobb a visszaesés a születések számában. Augusztus végéig alig több mint 48 ezer gyerek született Magyarországon, ami 6,7 százalékkal marad el a tavalyi adattól, és közel 21 százalékkal a 2021-es év első nyolc hónapjától. Ennek megfelelően a teljes termékenységi arányszám is csökkent az elmúlt évben, 1,38-ról 1,31-re. A halálozások száma is csökkent ebben az időszakban, de csak 1,2 százalékkal, ami természetes fogyáshoz vezetett idén.