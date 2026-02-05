Négy-hat év alatt lehetne euró Magyarországon, megingott a dollár vezető szerepe – Klasszis Podcast

Az elmúlt évben a dollár több mint 10 százalékot gyengült az euróval szemben. Ez a tendencia – ha nem is ugyanekkora mértékben – de idén tovább folytatódhat. Mindeközben májusban új elnök kerül az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed élére. Bár a piacok leginkább arról spekulálnak, hogy az új vezetés Donald Trump kívánalmainak megfelelően lazább monetáris politikát folytathat a jelenlegi, Jerome Powell irányította testülethez képest, az Accorde Alapkezelő vezérigazgatója szerint nem ez az igazi kérdés. Sokkal inkább az, hogy az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága jogszerűnek találja-e az amerikai elnök által tavaly áprilisban bejelentett, majd bevezetett kereskedelmi vámokat.

Az Egyesült Államok kezd a pénze végére járni, és a befektetők is egyre kevésbé tolerálják a folyamatosan növekvő, az amerikai GDP-nek már a 105 százalékát kitevő államadósságot. A négy százalék felett álló, hosszú kötvényhozamok lekönyörgése, csökkentése az amerikai vezetés igazi prioritása – tette hozzá Gyurcsik Attila.

A szakértővel emellett az euró bevezetésének előnyeiről és hátrányairól is beszélgettünk. Több okból is: egyfelől az elmúlt három évben a régiónkban Horvátország és Bulgária is csatlakozott az eurózónához. Másfelől pedig a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője, Kapitány István arról beszélt, hogy ha kormányra kerülnek, meghatározó cél lesz számukra az euró mielőbbi bevezetése.

A fenti beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

00:00 Intro

00:51 Beköszönés

01:57 Mikor és miért ingott meg a dollárra épülő világrend?

09:47 Minden nagyhatalom gyengül

18:35 A deviza leértékelése semmilyen gazdaságpolitikai előnnyel sem jár

23:07 Jön az új Fed elnök, de a Legfelsőbb Bíróság vámokat érintő döntése a fontosabb

33:48 Bolgár, horvát és magyar euró: mennyi időbe telne a közös deviza bevezetése?

49:17 Elköszönés

Az összes Klasszis Podcastot itt érheti el.

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

Podcast csatornánk elérhetőségei >>

Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>