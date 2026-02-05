3p
Négy-hat év alatt lehetne euró Magyarországon, megingott a dollár vezető szerepe – Klasszis Podcast

A jelenlegi geopolitikai átrendeződés egyik nagyhatalmi devizának sem kedvez, nem csak az amerikai fizetőeszköz veszít a súlyából globálisan – erről az Accorde Alapkezelő vezérigazgatója beszélt a Klasszis Podcast legújabb epizódjában. Gyurcsik Attilát a magyar euró esélyeiről is kérdeztük különösen annak fényében, hogy a Tisza Párt egyik fontos választási ígérete a közös európai deviza mielőbbi bevezetése.

Az elmúlt évben a dollár több mint 10 százalékot gyengült az euróval szemben. Ez a tendencia – ha nem is ugyanekkora mértékben – de idén tovább folytatódhat. Mindeközben májusban új elnök kerül az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed élére. Bár a piacok leginkább arról spekulálnak, hogy az új vezetés Donald Trump kívánalmainak megfelelően lazább monetáris politikát folytathat a jelenlegi, Jerome Powell irányította testülethez képest, az Accorde Alapkezelő vezérigazgatója szerint nem ez az igazi kérdés. Sokkal inkább az, hogy az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága jogszerűnek találja-e az amerikai elnök által tavaly áprilisban bejelentett, majd bevezetett kereskedelmi vámokat.

Az Egyesült Államok kezd a pénze végére járni, és a befektetők is egyre kevésbé tolerálják a folyamatosan növekvő, az amerikai GDP-nek már a 105 százalékát kitevő államadósságot. A négy százalék felett álló, hosszú kötvényhozamok lekönyörgése, csökkentése az amerikai vezetés igazi prioritása – tette hozzá Gyurcsik Attila.

A szakértővel emellett az euró bevezetésének előnyeiről és hátrányairól is beszélgettünk. Több okból is: egyfelől az elmúlt három évben a régiónkban Horvátország és Bulgária is csatlakozott az eurózónához. Másfelől pedig a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője, Kapitány István arról beszélt, hogy ha kormányra kerülnek, meghatározó cél lesz számukra az euró mielőbbi bevezetése.

00:00 Intro
00:51 Beköszönés
01:57 Mikor és miért ingott meg a dollárra épülő világrend?
09:47 Minden nagyhatalom gyengül
18:35 A deviza leértékelése semmilyen gazdaságpolitikai előnnyel sem jár
23:07 Jön az új Fed elnök, de a Legfelsőbb Bíróság vámokat érintő döntése a fontosabb
33:48 Bolgár, horvát és magyar euró: mennyi időbe telne a közös deviza bevezetése?
49:17 Elköszönés

Az összes Klasszis Podcastot itt érheti el.   

Karácsony Gergely szerint egy nap alatt megbukott a kormány jogtipró rendelete

A főpolgármester a szolidaritási hozzájárulás kapcsán született keddi kormányrendelet nevezte így. 

Zoknik helyett élményeket vásároltunk decemberben, és ez a számokon is látszik

Árérzékenyek a fogyasztók: visszaesett a textil-, a ruházati és a cipőüzletek forgalma, eközben a használtcikkeké decemberben 8,1 százalékkal bővült. Tárgyak helyett egyre inkább élményt ajándékozunk karácsonyra. A kiskereskedelem bővülése csak  a tavalyi alacsony bázishoz képest tűnik nagynak, egyébként alulmúlta az elemzők várakozásait. A kormányzati transzferek nem hoztak látványos lendületet a boltok forgalmában.

Szigetszentmiklóson tovább küzdenek a szolidaritási adó ügyében

Nem szüntették meg a szolidaritási hozzájárulás miatt indult pert Szigetszentmiklóson.

Nem jött be a kormány terve az önkéntes nyugdíjpénztárakkal

Nem lett népszerű az új lehetőség, nem költötték lakáscélra a megtakarításaikat a tagok.

Mérföldkő: földbe került az első beton a paksi bővítésnél

Mostantól hivatalosan is épül Paks II.

Már 750 milliárdnyi hitelt osztottak ki a bankok az Otthon Startban

22 ezer szerződést már folyósítottak.

Kései karácsonyi ajándékot kapott a kormány, ezeknek a számoknak végre örülhetnek

Megugrott a kiskereskedelmi forgalom.

Bajban lehet a Paks II. Zrt, jogellenes lehetett a tőkeemelés?

Rá kellett volna bólintania az Európai Bizottságnak?

Jön: 1000 adag ingyencsirke február 7-én Budapest szívében

Új, kizárólag csirkére épülő street food étkezde nyílik február 7-én a Blaha Lujza téren. A Blaha Chicken Tenders mögött a Kazinczy utcai Fat Mama csapata áll, a működést pedig tapasztalt séf irányítja. 

Most élőben kérdezheti Mellár Tamást – a Klasszis Klub Live-ban

A közgazdász, a KSH volt elnöke fél 4-től a Klasszis Média YouTube-csatornáján válaszol a mi és olvasóink, nézőink kérdéseire.

