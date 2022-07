Négypontos javaslattal álltak elő a rezsiügyben a nyugdíjas szervezetek

Pontváró bulik: szinte minden szakra kevesebben jelentkeztek

Idén 2 százalékkal kevesebben adták be a jelentkezésüket valamilyen felsőoktatási intézménybe, de így is közel 100 ezren izgulnak ma este 8 óráig, amikor kiderülnek a ponthatárok. A bevált gyakorlatnak megfelelően akkor lesznek elérhetőek a felvi.hu oldalán az idei felsőoktatási felvételi ponthatárok, a diákok pedig pont ebben az időpontban sms-ben értesítést kapnak arról, hogy az általuk megjelölt melyik képzésre kerültek be.