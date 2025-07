Négyszer fogja kifizetni a nyugdíjasokat a kormány?

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

Dávid azt is elmondta, hogy az ősszel érkező 30 ezer forintos utalvány szerinte „takarékos megoldás”, hiszen ez az összeg nem épül a nyugdíjba, így a későbbi emelések sem érintik. Cserébe a politikus szerint sokba fog kerülni az utalvány nyomtatása és postázása is, miközben a postások csak egyszer próbálják meg kézbesíteni az utalványt, utána csak egy külön kérvény kitöltése után viszik ki újra, ha elsőre nem tudták átadni.

A KlikkTV-n megszólaló politikus hozzátette, „nem lenne meglepve”, ha közvetlenül a választás előtt, márciusban még egy újabb, valamilyen jogcímen adott utalvány vagy juttatás is érkezne.

