26 ezer forint egy átlagos bevásárlás?

Hat éve kezdte meg működését a Kifli.hu, a cseh Rohlik Group magyarországi leányvállalata. Egy belső kutatás szerint ez idő alatt a Kiflinek köszönhetően, csaknem 40 millió órát spóroltak meg a vásárlók. A minőségi termékeket kínáló online szupermarket árbevétele 2020 és 2024 között közel négyszeresére emelkedett, miközben a vállalat továbbra is beruházási fázisban működik a magyarországi piacon.



A Kifli-rendelések számának alakulására jellemző, hogy 2020-ban félmillió rendelést szállított ki az online szupermarket, 2025-re ez a szám a hatszorosára, évi közel 3 millió rendelésre nőtt. Az induláskor jellemző 14 ezer forintos átlagos kosárérték mára 26 ezer forint körül alakul.

A vállalat árbevétele az elmúlt hat évben közel négyszeresére emelkedett, a 2020-as évi 14 milliárd forintról 57 milliárd forintra. A 2019 végén induló Kifli.hu története egybeesett a koronavírus-járvány kezdetével, illetve a hazai online kereskedelem átalakulásával. A vállalat aktívan formálta ezt a változó környezetet: a gyors kiszállítás, a széles és minőségi választék, a nagybevásárlás digitalizálása mára sokak számára természetes alternatívává vált a hagyományos bolti beszerzéssel szemben. A Kifli.hu az elmúlt években (2020-2024 között) összesen 2,8 milliárd forint értékben fektetett be a magyarországi piac fejlesztésébe – közölte a cég.