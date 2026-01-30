26 ezer forint egy átlagos bevásárlás?

2p
Négyszeresére nőtt a Kifli.hu árbevétele Magyarországon.

Hat éve kezdte meg működését a Kifli.hu, a cseh Rohlik Group magyarországi leányvállalata. Egy belső kutatás szerint ez idő alatt a Kiflinek köszönhetően, csaknem 40 millió órát spóroltak meg a vásárlók. A minőségi termékeket kínáló online szupermarket árbevétele 2020 és 2024 között közel négyszeresére emelkedett, miközben a vállalat továbbra is beruházási fázisban működik a magyarországi piacon. 

A Kifli-rendelések számának alakulására jellemző, hogy 2020-ban félmillió rendelést szállított ki az online szupermarket, 2025-re ez a szám a hatszorosára, évi közel 3 millió rendelésre nőtt. Az induláskor jellemző 14 ezer forintos átlagos kosárérték mára 26 ezer forint körül alakul. 

A vállalat árbevétele az elmúlt hat évben közel négyszeresére emelkedett, a 2020-as évi 14 milliárd forintról 57 milliárd forintra. A 2019 végén induló Kifli.hu története egybeesett a koronavírus-járvány kezdetével, illetve a hazai online kereskedelem átalakulásával. A vállalat aktívan formálta ezt a változó környezetet: a gyors kiszállítás, a széles és minőségi választék, a nagybevásárlás digitalizálása mára sokak számára természetes alternatívává vált a hagyományos bolti beszerzéssel szemben.  A Kifli.hu az elmúlt években (2020-2024 között) összesen 2,8 milliárd forint értékben fektetett be a magyarországi piac fejlesztésébe – közölte a cég.

Változik a dízel nagykereskedelmi ára.

A becsült természetes fogyás 52 200 fő 2025-ben.

2025 negyedik negyedévében a gazdaság teljesítménye a nyers adatok szerint 0,7 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit Magyarországon. Az év egészében, szintén a nyers adatok alapján, 0,4 százalékkal, kiigazítással pedig mindössze 0,3 százalékkal bővült a GDP.

A bruttó hazai termék (GDP) negyedik negyedévi adatait közli ma első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Mitegy 3 százalékkal, öthavi csúcsra emelkedtek ma a világpiaci kőolajárak. A háttérben az áll, hogy egyre több amerikai hadihajó érkezik Irán partjaihoz, és nő a beavakozás kockázata. Ha ez megtörténne, az a globális olajkínálatra nagyon negatív hatással lenne.

Számháború a Kormányinfón a nyugdíjak leszakadásáról és romák szegénységéről

Nagyságrendekkel eltérő számokat mondanak a kormány szereplői arról, mennyivel nőtt a nyugdíjak reálértéke 2010 óta. Gulyás Gergely az Mfor kérdésére azt válaszolta, 48 százalékkal: megnéztük, miért nem érezheti ezt egy átlagos nyugdíjas. A miniszter arra a kérdésünkre is válaszolt, mikor fog egy magyar minimálbéres dolgozó annyit keresni, mint egy montenegrói, vagy egy szlovák, de a számításunk szerinte „bruttó-nettó statisztikai ügyeskedés”. A romák szegénységi mutatóit elvontnak nevezte, szerinte látványos és óriási az előrelépés a cigányság helyzetében.

A cukrász ipartestület egyeztetést kezdeményezett az 5+1-es kormányzati intézkedéscsomag cukrászdákra kiterjesztése érdekében.

A milliárdos családtámogatások nem érnek célt, ha közben munkaalapú társadalmat akar a kormány. A részmunkaidő reformja, a vállalati bölcsődék és a home office kiterjesztése hozhatná vissza a családalapítási kedvet. A Közép-Európai Egyetem (CEU) Tényleg elfogynak a magyarok? című vitaestjén az is kiderült, miért a legalacsonyabb és a legmagasabb státuszú pároknál születik a legtöbb gyerek, és mik azok a betonba öntött vízumok. Az Mfor arról kérdezte a demográfusokat, mi lesz a magyar munkaerőpiaccal, amikor három-négyszázezer ember hirtelen nyugdíjba megy, és emelnék-e a nyugdíjkorhatárt.

Javult a gazdasági hangulatindex az euróövezetben és az Európai Unióban januárban az előző hónaphoz képest, miközben Magyarországon romlott – derült ki az Európai Bizottság gazdasági és pénzügyi főigazgatóságának (DG ECFIN) csütörtökön ismertetett végleges adataiból.

Decemberben és 2025 egészében is romlott a mérleg. Az egész évet tekintve az import bővülését és az export visszaesését jelentette a KSH.

