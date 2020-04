Negyvenes, ötvenes éveikben járó betegek is lélegeztetőgépre kerültek

Müller Cecília szerint akár több hétig is elnyúlhat a járvány csúcsidőszaka, szerinte ha egy héten át folyamatosan csökken a megbetegedések, fertőzések száma, akkor lehet arról beszélni, hogy lefordultunk a csúcsról. Orbán Viktor pár napja május 3-ra tette a csúcs elérését.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Tájékoztatása szerint jelenleg 82 beteg van lélegeztetőgépen, súlyos állapotban, és közöttük vannak a 40-es, 50-es korosztályból is páciensek. Vagyis bárki megfertőződhet - figyelmeztetett.

Három nagyobb intézmény van - ide tartozik a Pesti úti is - ahol több érintett is van. Az említett intézményben elvégzett szűréseken 58 gondozott, valamint 4 ápoló esetében mutatták ki a vírust, vagyis lett pozitív a teszt eredménye. A szükséges járványügyi intézkedést minden intézményben végrehajtották - közölte az országos tisztifőorvos.

A friss esetszámok ismertetésével kezdte mai tájékoztatóját Müller Cecília. Az országos tisztifőorvos ezek után az idősotthonokról beszélt: már 20 intézményben mutatták ki a koronavírus jelenlétét, de több otthonban ez annyit jelent, hogy egy fertőzött van, aki lehet gondozott vagy ápoló is.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!