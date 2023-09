Néhány nap és Ön is fontos levelet kap a bankjától

Nem tudják befejezni a kínaiak a Budapest-Belgrád vasútvonalat?

A beruházáshoz kritikus biztosító- és vonatbefolyásoló rendszer kiépítését a kínai fél vállalta, de ők ezt egyszerűen nem tudják megcsinálni az európai szabványok szerint. Lehet, hogy még most kell majd hozzá új alvállalkozót keresni, de az is lehet, hogy végül ilyen nem is épül.