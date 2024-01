Nehéz elhinni, amit Lázár János bejelentett az új tarifarendszerről

Megszűnik minden bérlettípus, csak az ország- és vármegyebérlet marad, átalakítják a kedvezmények rendszerét. A főváros nem fizet, így nincs megállapodás, de Lázár János tett egy új ajánlatot – derült ki Lázár János építési és közlekedési miniszter kedd délelőtt Debrecenben, ahol Papp Lászlóval, a város fideszes polgármesterével tartott sajtótájékoztatót „a közösségi közlekedésben várható tarifarendszer-váltásról” - számolt be a Telex.

Lázár János tarifarendszerről és a közlekedésről elmondta, hogy két részre bontották a tarifarereformot, illetve a fenntartást. Lázár János elmondta, hogy a fővárosra vártak, hogy aláírják a megállapodást, de ez nem történt meg. Lázár szerint a fővárosnak fizetnie kell, jelenleg tartoznak, így nem tudtak megállapodni. Lázár új ajánlatot tett:

a minisztérium elfogadja azt, hogy a MÁV és a Volán járatain lehet használni a Budapest-bérletet, cserébe fogadja el a BKK is az ország- és vármegyebérleteket.

Az országos változásokról Lázár elmondta: első lépésként megvalósítják majd a bérletetreforomot: ez azt jelenti, hogy az ország- és vármegyebérleten kívül minden más bérletet megszüntetnek március 1-től. Bevezetnek két új jegyet:

a vármegye 24-et 990 forintba kerül,

a Magyarország 24 pedig 4990 forint lesz.

A magyar állam által működtett összes Volán-MÁV közlekedési eszközön naponta 990 forintért lehet egy vármegyében közlekedni, az országban pedig 4990 forintért - írta a Telex.

Átalakítják majd a kedvezményezési rendszert is. 65 kedvezménytípusból 22 marad, ezek közül az 50 százalékos kedvezmények maradnak majd életben. Megszűnnek az igazolványok, például a közalkalmazottaké is: a jövőben az oktatásban és egészségügyben dolgozóknak korlátlan utazást biztosítanak 50 százalékos kedvezménnyel. A 65 év felettiek és a 14 év alattiak is ingyenesen utazhatnak majd. a 14 és 25 év közöttiek pedig 50 százalékos kedvezményt kapnak majd. A 90 százalékos kedvezmény kategóriában utazóknak ingyenessé teszik a tömegközelekedést Magyarországon.

Az őszi hónapoktól lehetővé teszik a bankkártytás fizetést az összes sárga Volánbuszon, ezután a készpénzes fizetést 200 forint plusszal terhelik majd.

A miniszter arról beszélt, hogy látják az agglomerációs és Budapest közlekedési problémáit. „Nincs szándékunk arra, hogy bárkit megkárosítsunk, nem akarjuk szívatni a budapestieket, de még csak a főpolgármestert sem” – mondta. Lázár szerint Karácsony „elbambulta” a számlák kifizetését, tőlük pedig nem várhatja senki, hogy ők figyeljenek más munkájára. Szerinte a budapestiek a vidékhez képest többlettámogatást kaptak a kormánytól, de ez a megállapodás 2023 végéig tartott.

Kapcsolódó cikk Sokkoló bejelentést tett Lázár János A 2026-os választáson már nem indul egyéniben.

Budapest-bérletet a helyközi járatokon nem fogadják majd el márciustól, vagyis a MÁV és a Volán járataira Budapesten belül is csak akkor lehet felszállni, ha az utasok külön jegyet vagy bérletet váltanak ezekre a járatokra. Lázár szerint a Fővárosi Önkormányzatnak és az önkormányzati választás előtt rosszul álló főpolgármesternek érdeke, hogy patás ördögnek állítsa be a kormányt, ezért nem írta alá a szerződést. Ez egy nagyon fair ajánlat – mondta Lázár János a kormány döntéséről.