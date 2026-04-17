Nehéz kőként zuhan az olaj- és a gázár a nagy bejelentés hatására

A nyersanyagellátási aggodalmak enyhülésével az olaj és a földgáz ára nagymértékben mérséklődött a nemzetközi piacokon, adta hírül az MTI.

Az északi-tengeri Brent olaj ára 87,94 dollárra csökkent, ami 11,52 százalékos visszaesést jelent, míg az amerikai WTI típusú nyersolaj jegyzése 82,23 dollárra esett, 13,16 százalékos csökkenéssel. A héten a WTI közel 16 százalékot, a Brent több mint kilenc százalékot veszített értékéből. Az európai TTF gáz ára 38,34 euróra mérséklődött, ami 9,63 százalékos esésnek felel meg, több hónapos mélypont közelébe kerülve.

Ezzel párhuzamosan a budapesti tőzsdeindex mellett a főbb európai tőzsdeindexek is erőteljes indexemelkedéssel zártak.