Nehéz örökséget hagyott Nagy Márton Kapitány Istvánnak

2026 áprilisában az ipari termelés volumene 0,9 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit – tette közzé péntek reggel a Központi Statisztikai Hivatal. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,1 százalékkal kisebb volt a 2026. márciusinál.
- A feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, illetve a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása bővült, ugyanakkor a villamos berendezés gyártásában, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában visszaesés következett be.
- Az ipari termelés az év első négy hónapjában 1,0 százalékkal nagyobb volt, mint 2025 azonos időszakában.
- A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz viszonyítva 1,1 százalékkal csökkent.
Részletes elemzéssel hamarosan jelentkezünk,