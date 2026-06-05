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Makró Autópiac, járműipar Ipar Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Nehéz örökséget hagyott Nagy Márton Kapitány Istvánnak

mfor.hu

A Központi Statisztikai Hivatal péntek reggeli közlése szerint az ipari termelés a márciusi növekedés után áprilisban ismét csökkent.

2026 áprilisában az ipari termelés volumene 0,9 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit – tette közzé péntek reggel a Központi Statisztikai Hivatal. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,1 százalékkal kisebb volt a 2026. márciusinál.

  • A feldolgozóipari alágak többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, illetve a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása bővült, ugyanakkor a villamos berendezés gyártásában, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában visszaesés következett be.
  • Az ipari termelés az év első négy hónapjában 1,0 százalékkal nagyobb volt, mint 2025 azonos időszakában.
  • A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz viszonyítva 1,1 százalékkal csökkent.

Részletes elemzéssel hamarosan jelentkezünk,

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