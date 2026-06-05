Nehéz örökséget hagyott Nagy Márton Kapitány Istvánnak

Itt a kata, hol a kata?

A Tisza-kormány 2027-től visszaállítja a kisadózó vállalkozások tételes adójának, a kata-nak a széles körű elérhetőségét. Ennél sokkal többet azonban egyelőre nem lehet tudni. A GKI szerint azért van egy olyan félelem a piacon, hogy emiatt újabb kiszervezési hullám indulhat el.