Nehezen fog hinni a szemének, ha a forintra néz

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben péntek estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest – számoltunk be róla tegnap záráskor.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 380,36 forintról 377,8 forintra csökkent. 377-es árfolyamszintre utoljára több mint két éve volt példa.

Nos, e sorok írásakor, szombat 9:45 perckor egy euróért ennél is kevesebb, 377,69 forintot kell adni.

Egy dollár 319,59 forintba, egy svájci frank 412,06, egy angol font pedig 434,54 forintba kerül.

Elemzők szerint az infláció várható további csökkenése miatt februárban és márciusban kamatot csökkenthet a Magyar Nemzeti Bank. Ezt a szcenáriót a forint újabb szárnyalása is erősítheti. A lentebb olvasható cikkben azzal is foglalkoztunk, hogy mi várhat a hazai fizetőeszközre az április 12-i választások kapcsán: