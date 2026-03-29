Nekik kínos, nekünk egyre fájdalmasabb, mégsem történik semmi az olajvezetékkel

Kezd tragikomikussá válni a helyzet a Barátság-kőolajvezeték körül. Az az tragikomikus lenne, ha nem érintené ennyire drasztikusan a magyar energia-ellátást – írta friss bejegyzésében Bendarzsevszkij Anton, a posztszovjet térség szakértője.

A Facebookon megjelent írás szerint január 27 óta nem érkezik kőolaj Magyarországra a Barátság-kőolajvezetéken keresztül, egy orosz támadást követően. Vagyis már több, mint két hónapja.

Korábban még a vezetéket ért legnagyobb károkat is legkésőbb tíz nap alatt helyreállították.

Kijev egyre nehezebben tartható helyzetben

Ukrajna azt állítja, hogy olyan nagy kár érte a vezetéket, hogy a helyreállítás most nagyon hosszú ideig tartana. Magyarország és Szlovákia ellenben állítja, hogy a vezeték működőképes, de a legrosszabb esetben is hamar helyreállítható lenne, de Kijev szándékosan, politikai okból nem foglalkozik a javítással. A vita miatt jelenleg mind az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel, mind az Oroszország elleni szankciók következő köre is megállt.

A dolog egyre kínosabbá válik, és brüsszeli források szerint az EU-s tisztviselőket is egyre jobban zavarja, mert jól láthatóan valami nem stimmel a vezeték-, és az ukrán álláspont körül. Kijev egy igen nehéz helyzetbe lavírozta magát...

A teljes bejegyzés itt olvasható.