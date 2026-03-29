2p
Makró Olaj Orosz-ukrán konfliktus

Nekik kínos, nekünk egyre fájdalmasabb, mégsem történik semmi az olajvezetékkel

mfor.hu

Már két hónapja nem jön kőolaj a hírhedtté vált csőrendszeren, de a jelenelgi kilátások cseppet sem rózsásak a szakértő szerint.

Kezd tragikomikussá válni a helyzet a Barátság-kőolajvezeték körül. Az az tragikomikus lenne, ha nem érintené ennyire drasztikusan a magyar energia-ellátást – írta friss bejegyzésében Bendarzsevszkij Anton, a posztszovjet térség szakértője.



A Facebookon megjelent írás szerint január 27 óta nem érkezik kőolaj Magyarországra a Barátság-kőolajvezetéken keresztül, egy orosz támadást követően. Vagyis már több, mint két hónapja.

Korábban még a vezetéket ért legnagyobb károkat is legkésőbb tíz nap alatt helyreállították.

Kijev egyre nehezebben tartható helyzetben

Ukrajna azt állítja, hogy olyan nagy kár érte a vezetéket, hogy a helyreállítás most nagyon hosszú ideig tartana. Magyarország és Szlovákia ellenben állítja, hogy a vezeték működőképes, de a legrosszabb esetben is hamar helyreállítható lenne, de Kijev szándékosan, politikai okból nem foglalkozik a javítással. A vita miatt jelenleg mind az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel, mind az Oroszország elleni szankciók következő köre is megállt.

A dolog egyre kínosabbá válik, és brüsszeli források szerint az EU-s tisztviselőket is egyre jobban zavarja, mert jól láthatóan valami nem stimmel a vezeték-, és az ukrán álláspont körül. Kijev egy igen nehéz helyzetbe lavírozta magát...

A teljes bejegyzés itt olvasható.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Kiderült, hogy melyik ország növekedése és inflációja lehet idén a legmagasabb

Kiderült, hogy melyik ország növekedése és inflációja lehet idén a legmagasabb

Idén is Ázsiában kell keresni a legdinamikusabban bővülő gazdaságokat. Az elmúlt évhez hasonlóan ismét India, Indonézia és Kína GDP-növekedése lehet a legnagyobb, de az iráni háború következtében mindenhol lassulást vár a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) legfrissebb előrejelzésében. A Hormuzi-szoros blokádja félelmetes inflációs sokkal fenyeget, amiért a szervezet máris több mint 1 százalékponttal magasabbra várja a drágulás ütemét a fejlett országokban, mint a konfliktus kirobbanása előtt. 

Mennyire van jó erőben a magyar gazdaság? Fontos adatsor jelent meg – A hét ábrája

Mennyire van jó erőben a magyar gazdaság? Fontos adatsor jelent meg – A hét ábrája

Érdekes adatokat tett közzé az Eurostat.

Hazajönnek a most külföldön tanuló, dolgozó fiatalok?

Hazajönnek a most külföldön tanuló, dolgozó fiatalok?

Erről is beszélt Jaksity György a Klasszis Klub e heti adásában.

Nagyon aggasztó, hogy nem hat a szómágia az olajpiacra – Mfor Üzemanyagár-figyelő

Donald Trump ugyan néhány naponta belengeti, hogy az iráni háború lezárul, közel a megegyezés, ezt Teherán rendre cáfolja. Így átmenetileg ugyan látunk áresést az olaj piacán, de ezt rendre újabb felpattanás követi. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő szerint ez kifejezetten aggasztó, mert az árstop ugyan jelenleg védi a magyar autósokat, ez csak korlátozott ideig lesz fenntartható.

Kiderült, mennyit keres egy átlagos focista a magyar első osztályban

Kiderült, mennyit keres egy átlagos focista a magyar első osztályban

Többet költenek a magyar első osztályú labdarúgó-csapatok a játékosok fizetésére, mint a horvát, vagy a norvég élvonal klubjai. Ez derült ki többek között az Európai Labdarúgó Szövetség, az UEFA éves jelentéséből.

Lejtmenettel zárta a hetet a forint

Lejtmenettel zárta a hetet a forint

Mindhárom fő devizával szemben gyengült a forint pénteken, az egész hetet nézve viszont pozitív a mérleg. 

Minden alsóházi képviselő az üzemanyag-ársapkára szavazott Lengyelországban

Minden alsóházi képviselő az üzemanyag-ársapkára szavazott Lengyelországban

Lengyelország is korlátozást vezethet be az üzemanyagok kiskereskedelmi árára, ha az alsóház döntését a Szenátus és az elnök is jóváhagyja. Donald Tusk miniszterelnök arról is beszélt, hogy az üzemanyagokat terhelő áfát 23 százalékról 8 százalékra csökkentené.

Ausztriában is betilthatják a közösségimédia-platformokat a gyerekeknek

Ausztriában is betilthatják a közösségimédia-platformokat a gyerekeknek

Az osztrák kormánykoalíció megállapodott arról, hogy a 14 éven aluli gyerekeknek korlátozzák a közösségimédia-hozzáférését. Már csak az a kérdés, mikor: a francia kormány már januárban döntött, ott 15 év a korhatár.

Haranglábat és kerti tárolót is felkapott a szél, nyolcezer lakásban nincs fűtés

Haranglábat és kerti tárolót is felkapott a szél, nyolcezer lakásban nincs fűtés

Szombathely jelentős részén szünetel a távhőszolgáltatás, jelenleg nyolcezer lakásban nincs fűtés. Erről tájékoztatta Pintér Sándor belügyminiszter Orbán Viktort. A zalai tűzoltók sok riasztást kaptak a viharos időjárás miatt.

Jaksity György: Kormányváltás után sem látom reálisnak a 27 százalékos áfa csökkentését

A Concorde Értékpapír Zrt. közgazdász alapítója, elnöke a március 24-ei élő műsorunk vendége volt. A 6. évfolyamában járó Klasszis Klub Live 94. adását most a Klasszis YouTube-csatornán megnézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG