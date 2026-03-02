4p
Nem a legjobb: gyengélkedő export a KSH friss adataiban

Közel 10 százalékkal esett az export januárban, a termék-külkereskedelmi többlet pedig 12 millió euró volt úgy, hogy a behozatal 2,3 százalékkal lett magasabb az előző év azonos időszakiénál a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján.

A Központi Statisztikai Hivatal friss, hétfőn reggel megjelent külkereskedelmi adatai szerint az aktívum 12 millió euró volt, az egyenleg 756 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten. A kivitel volumene 9,9 százalékkal alacsonyabb, a behozatalé 2,3 százalékkal magasabb volt az előző év azonos időszakinál. Az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 3,2 százalékkal elmaradt a 2025. decemberitől, az importé 4,3 százalékkal meghaladta azt.

2026. januárban:

A kivitel értéke 11,5 milliárd euró (4407 milliárd forint), a behozatalé 11,5 milliárd euró (4402 milliárd forint) volt.

2026. januárban az egy évvel korábbi időszakhoz képest:

Euróban kifejezve az export értéke 4,5 százalékkal csökkent, az importé 2,0százalékkal nőtt.

Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 6,8 százalékkal csökkent, a behozatalé 5,1 százalékkal bővült.

A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 1,0 százalékkal, a behozatalban 7,0 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 6,4 százalékkal javult. A forint árfolyama az euróhoz mérten 6,7 százalékkal, a dollárral szemben 18 százalékkal erősödött.

gépek és szállítóeszközök exportvolumene 6,0 százalékkal csökkent, importvolumene 12 százalékkal nőtt. A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport a kiviteli oldalon 3,2 százalékponttal fokozta a teljes export volumencsökkenését, a behozatalban 5,3 százalékponttal erősítette a teljes import volumennövekedését.

feldolgozott termékek exportvolumene 18 százalékkal, importvolumene 7,9 százalékkal csökkent. A feldolgozott termékek árufőcsoport az exportban 5,5 százalékponttal gyorsította a teljes kivitel volumencsökkenését, az importban 2,9 százalékponttal fogta vissza a teljes behozatal volumennövekedését.

Az energiahordozók exportvolumene 10 százalékkal alacsonyabb, az importjuké 9,8 százalékkal magasabb volt az egy évvel korábbinál. Az energiahordozók forgalomváltozása az exportoldalon 0,5 százalékponttal erősítette a teljes kivitel volumencsökkenését, az importoldalon 1,1 százalékponttal fokozta a teljes behozatal volumennövekedését.

Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 5,7 százalékkal, a behozatalé 13 százalékkal csökkent. Az árufőcsoport által realizált volumenváltozás az exportban 0,4 százalékponttal gyorsította a teljes forgalom volumencsökkenését, az importban 0,9 százalékponttal lassította a teljes forgalom volumennövekedését.

Villamos gép, készülék és műszer: 15,9 százalék

Az EU tagállamaiba irányuló kivitel volumene 10 százalékkal, az onnan érkező behozatalé 1,9 százalékkal csökkent. A termék-külkereskedelmi mérleg 597 millió euróval romlott a 2025. januári egyenleghez képest, így 661 millió eurós aktívum keletkezett. Az export 76 százalékát, az import 70 százalékát bonyolítottuk le ebben a viszonylatban.

Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 10 százalékkal csökkent, a behozatalé 8,9 százalékkal nőtt. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 159 millió euróval romlott, 648 millió eurós passzívumot mutatott.

