Nem a NER veszi meg a Sziget Fesztivált?

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Vég Márton
Mészáros Lőrinc cégei épp idén bukkantak fel először a nemzetközileg is ismert fesztiválon. Most az egész Sziget eladó. Gerendai Károly is visszatérhet.

Már augusztus végén lehetett olyan pletykákat hallani, hogy lehet, 2025-ben rendezték meg az utolsó Sziget Fesztivált. Ezeknek eddig semmilyen alapjuk nem volt, azonban Karácsony Gergely főpolgármester így október közepén hirtelen nagy bejelentést tett a témában.

Bizonytalanná vált a Sziget Fesztivál jövője. Levelet kaptam a Sziget Zrt. vezérigazgatójától, amelyben arról tájékoztatott, hogy a főváros és a Sziget közötti megállapodás felmondását kénytelen kezdeményezni. A lépés mögött a Sziget Zrt. külföldi tulajdonosának üzleti lépése állhat

- fogalmazott a politikus hétfői Facebook-bejegyzésében. Hozzátette: abban bízik, hogy a felmondás nem egy korszak végét, hanem egy új kezdet reményét jelenti. És ha a Sziget jövője üzletileg biztosítható úgy, hogy a fesztivál értékei fennmaradnak, akkor szerinte Budapestnek is nyitottnak kell lennie erre az új kezdetre.

Nem kellett sokat várni, és megérkezett a Sziget Zrt. közleménye is szerkesztőségünkbe.

Valóban azzal a kéréssel fordultunk a Fővárosi Önkormányzathoz, hogy a jövő évben lejáró területfoglalási engedélyünket közös megegyezéssel szüntessük meg. Ennek oka pedig az, hogy a fesztivál külföldi tulajdonosa – annak ellenére, hogy korábban egy hosszabb távú fejlesztési programban gondolkodott – úgy döntött, hogy a jelenlegi struktúrában nem vállal további kockázatot Magyarországon. Mivel a Fővárosi Közgyűléssel kötött területhasználati megállapodásunk határozott időre szól és a fizetési kötelezettség még jövőre is fennállna, akkor is, ha nem lenne rendezvény, ezért vagyunk kénytelenek a megállapodást ebben a formában felmondani

- olvasható a közleményben.

Kitérnek arra is, hogy a döntéssel párhuzamosan a Sziget Zrt. tulajdonosai felvették a kapcsolatot a fesztivál alapítójával, Gerendai Károllyal, lehetőséget kínálva arra, hogy a rendezvény ismét vele folytathassa működését. Mivel az egyeztetések jelenleg is folynak a felek között, ezzel kapcsolatban még nem áll módukban további információkat megosztani.

Végleg kiköltöznek a fesztiválozók?
Gerendai Károly 2017-ben, 25 év aktív szervezőmunka után adta át a cég vezetését az általa kiválasztott utódjának, Kádár Tamásnak, és visszavonult a fesztivál szervezéstől. Még ebben az évben eladta a cég 70 százalékát egy amerikai befektetési alap (Providence Equity Fund) fesztiválokra szakosodott leányvállalatának (Superstruct Entertainment). 2022-ben a cég maradék 30 százalékát is értékesítette a korábbi vevőknek.

Jön a NER?

A milliárdos üzletember lapunknak is megerősítette, hogy folynak a tárgyalások. A Forbes kérdésére pedig elmondta: bár nemrég még nagyon nem így képzelte el az elkövetkező éveit, de a jelen helyzetben határozott célja megoldást találni a Sziget létének hosszú távú biztosítására. Lapunk írta meg 2023-ban, hogy elváltak a Sziget-alapítók útjai, Gerendai Károly és Takács Gábor a céges ügyeiket külön vállalkozásokban vitték tovább, de a barátságuk megmaradt.

Régóta keringenek olyan feltételezések, hogy Mészáros Lőrinc vagy a NER valamelyik vállalkozója megvenné a fesztivált, de ezt több forrásból is cáfolták lapunknak. Ugyanakkor tény, hogy a felcsúti milliárdos cégei épp az idei fesztiválon bukkantak fel először. Az ő étterme főzött a Sziget fesztivál VIP részlegében, valamint a Dereszla Bortermelő és Értékesítő Kft. lett a Sziget kizárólagos borbeszállítója, vagyis a fesztiválon csak az ő boraikat (Chateau Dereszla) lehetett inni.

A Sziget fesztivál gyakorlatilag az egész magyar gazdaságra hatással van. A KSH augusztusi adatai szerint a budapesti tömegrendezvények alaposan felpörgették a turizmust. 

Megfordult az eddigi tendencia. A pár éve csökkenő összlétszám idén már növekedésnek indult. Ha nem is hétmérföldes csizmában, de biztató irányban, mintegy 5 százalékkal léptük túl a tavalyi számot, így az idei összlátogatószám 416 ezer volt a hat nap alatt. Erősen indult a Sziget, az első két nap közel állt a telt házhoz, de a hétvége is sok látogatót vonzott

- közölték a szervezők. Ennek ellenére – úgy látszik – az eredmény nem győzte meg a külföldi tulajdonost, aki korábban már a soproni Volt fesztivált és a zamárdi Balaton Soundot is lehúzta a rendezvénylistáról.

A Sziget Fesztivál mögött álló Sziget Kulturális Menedzsment Iroda Zrt. zsinórban második éve zárt jelentős veszteséggel – derült ki a vállalat pénzügyi beszámolójából. A 2024-es év 3,8 milliárd forintos mínusszal zárult, ami majdnem a duplája az előző évi addigi rekordveszteségnek (1,8 milliárd) és messze elmarad a 2022-es, 355 milliós nyereségtől. A bevételcsökkenés mögött részben az áll, hogy a jegyeladásokból származó árbevétel 1,9 milliárddal esett vissza, 7,4 milliárd forintra (2023-ban 9,3 milliárd forint bevételük volt). 13,1 milliárd forintra csökkent továbbá az egy évvel korábbi 14,7 milliárd forintos összforgalmuk. A cél elvileg az volt, hogy 2026-ban legyen újra nyereséges a cég.

