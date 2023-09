Nem akárhol nyaralt ám Orbán Viktor

A Gulyáságyú Média egy birtokába került, valószínűleg augusztus 11-én készült felvétel alapján tudta beazonosítani, hogy a miniszterelnök Opatijában, Ungár Péter LMP-társelnök nővérének villájában töltötte augusztusi vakációját.

A felvétel hitelességét online szoftverek segítségével ellenőrizték, és így sikerült a felvételt készítő személy által megjelelölt helyszínt is beazonosítani. Orbán Viktor egyébként egy kör úszásból tért éppen vissza a villába.

Havasi Bertalan, Orbán sajtófőnöke a miniszterelnök nyaralasára vonatkozó kérdését a lapnak arra hivatkozva nem válaszolta meg, hogy ő csak a hivatalos programokról tud tájékoztatást adni. Megkérdezték Ungár Pétert is az ügyről, aki így válaszolt:

" A magyar politika egyik elég részletesen kitárgyalt mozzanata, hogy édesanyám, Schmidt Mária és a miniszterelnök szoros viszonyt ápolnak egymással, a miniszterelnök ennek keretében például édesanyám budapesti házában is viszonylag gyakran megfordul. Én ezt próbálom átláthatóan kezelni, így az se titok, hogy én nem csak a munkahelyemen futottam már össze Orbán Viktorral, hanem a privát életemben is. Ha van, aki úgy gondolja, hogy az nem lehet ellenzéki, akinek a családja fideszes, akkor azt elfogadom, de továbbra is rendületlenül bízom abban, hogy olyan országban élünk, ahol a választók nem az alapján ítélnek meg, hogy a családtagjaim mit tesznek, hanem az alapján, hogy én mit teszek és mondok.” "