Nem akármilyen tárgyalásokat kezd Szijjártó Péter az amerikai kormánnyal

A magyar kormány az orosz beszállítói kapcsolatok megtartása mellett megkezdi az egyeztetéseket az amerikai nukleáris fűtőelemek vásárlásáról is a bővülő hazai atomenergia-kapacitás biztos kiszolgálása érdekében – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Amerikai elemek is jöhetnek?

Fotó: Depositphotos

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a James Danly amerikai energiaügyi miniszterhelyettessel és a Westinghouse kormányzati kapcsolatokért felelős alelnökével folytatott találkozója előtt, hogy Magyarország nem rendelkezik sem tengerparttal, sem jelentős földgáz- és kőolajmezőkkel, így az egyre növekvő áramigényét a lehető legolcsóbban, legstabilabban, legmegbízhatóbban és legkörnyezetkímélőbb módon a nukleáris kapacitás bővítésével tudja fedezni.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy mindehhez több nukleáris fűtőelemre van szükség, ezért az orosz beszállítói kapcsolatok megtartása mellett a kormány megkezdi az egyeztetéseket arról, hogy a jövőben amerikai fűtőelemek is hozzájárulhassanak a megnövekedett magyar nukleáris teljesítmény előállításához. Mint mondta, ennek célja, hogy biztonságosan ki tudják szolgálni a bővülő nukleáris kapacitásokat, egy nagyobb nukleáris teljesítményt tudjanak előállítani, és ezzel az ország versenyképességét növelni tudják, illetve meg tudják óvni a rezsicsökkentés eredményeit.