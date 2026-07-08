Nem ámítás, tényleg ezt láthatja a benzinkúton

Az elmúlt napokban jutott áremelés, de volt nyugalom is a benzinkutakon. Ezúttal újra egy kis nyugalom, stabilizálódó árak térnek vissza a töltőállomásokra. A Holtankoljak,hu internetes oldal szerint
csütörtöktől nem változik sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára.
A hét első felének árváltozásait követően ezúttal nem érkezik újabb módosítás, így a kutak beszerzési ára változatlan marad – írták.
Július 8-án, szerdán az átlagárak a következők szerint alakulnak:
- 95-ös benzin: 587 forint/liter
- Gázolaj: 608 forint/liter
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