3p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Makró Ekáer Energiapiac

Nem árt erre figyelni – rejtett csapda az energiaszámlákon

mfor.hu

Egyre több magyarországi vállalat és fogyasztó szembesül egy rejtélyes, elsőre hivatalos állami köztehernek tűnő tétellel az energiaszámláján. 

Az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszerre (EKR) hivatkozva a szolgáltatók gyakran 50.000 Ft/GJ összegű díjat hárítanak tovább, holott a tényleges piaci költségek ennek töredékét teszik ki. Dr. Kovács Norbert energetikai szakjogász arra figyelmeztet közleményében, hogy a homályos jogcímen beszedett díjak tömeges jogi problémát vethetnek fel a hazai energiapiacon.

A magyarországi fogyasztók jelentős része egyszerűen átsiklik a számlákon megjelenő „EKR díj” vagy „energiahatékonysági járulék” megnevezésű tételeken, abban a hitben, hogy egy kötelező, mindenkit egyformán terhelő törvényi adóról van szó. A szakértő szerint azonban ez egy súlyos tévhit, ami sokakat komoly anyagi veszteséghez vezethet.

Az EKR rendszert eredetileg azért hozták létre, hogy a kereskedőket tényleges energiamegtakarításra ösztönözze a végső felhasználóknál (például szigeteléssel, korszerűsítéssel). A jogszabály alapján a kereskedőknek igazolt megtakarítást kell felmutatniuk, és csak a legvégső esetben kellene büntetőjellegű járulékot fizetniük.

Az energetikai szakjogász szerint érdemes utána járni
Az energetikai szakjogász szerint érdemes utána járni
Fotó: DepositPhotos.com

„A probléma ott kezdődik, amikor ezt a szankciós jellegű, 50.000 Ft/GJ tételt a szolgáltatók úgy jelenítik meg, mintha az egy automatikusan továbbhárítható közteher lenne, amit a fogyasztónak kell megfizetnie” – hangsúlyozza Dr. Kovács Norbert. 

„Különösen beszédes az összeg nagysága: a piacon a tényleges energiahatékonysági beruházásokból származó megtakarítások évesített költsége sok esetben mindössze 4.900–5.800 Ft/GJ körül mozog. Ennek fényében teljesen indokolatlan a legdrágább, szankciós opció áthárítása a fogyasztókra, különösen úgy, hogy az utólagos elszámolás és a különbözet sorsa gyakran tisztázatlan” – teszi hozzá. 

A szakjogász tapasztalatai szerint sok esetben a szerződések, üzletszabályzatok és számlák nincsenek összhangban egymással. Nem egyértelmű, hogy a felszámított díj fix árelem, becsült költség, vagy utólag elszámolandó tétel. A helyzetet tovább bonyolítja, ha a fogyasztó saját beruházásából származó megtakarítást a kereskedő EKR-teljesítésként használja fel, miközben a járulékot is kiszámlázza.

Mit tehet a fogyasztó?

Dr. Kovács Norbert arra hívja fel a vállalkozások és magánszemélyek figyelmét, hogy ne tekintsék az EKR-díjat automatikusan fizetendő köztehernek. Gyanú esetén érdemes energetikai jogásszal átnézetni a kereskedelmi szerződéseket, az ÁSZF-et, a vitatott számlákat és a szolgáltatói levelezéseket – különösen akkor, ha több évre visszamenőleg jelentős összegről van szó.

„A helyes kérdés a számla láttán nem az, hogy »benne van-e a törvényben«, hanem az: kinek a kötelezettsége, milyen jogcímen, milyen számítás alapján történik az áthárítás, és hogyan számolnak el vele. Ha erre nincs világos válasz, az már nemcsak pénzügyi, hanem jogi probléma” – tette hozzá az energetikai szakjogász.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

MKIK_jo

Elfogadták a kamara beszámolóját, Nagy Elek kényes kérdésekre is válaszolt a küldöttek előtt

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) 51. küldöttgyűlését szerdán rendezték meg a Novotel Budapest City hotelben. A kamara alapításának 175. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank (MNB) egy emlékérmét bocsátott ki, amelyet Varga Mihály jegybankelnök adott át Nagy Eleknek, a kamara elnökének. A küldöttgyűlésen elfogadták a kamara 2025-ös beszámolóját.

Mészáros Lőrinc masszírozós cége is egyre nagyobbra hízik

Mészáros Lőrinc masszírozós cége is egyre nagyobbra hízik

A felcsúti milliárdos Fájdalom Ambulancia nevű cége elérkezettnek látta az időt az országos bővülésre.

Egyre nehezebb érveket találni a devizavétel ellen

A Blochamps Capital szerint a 3 legnagyobb hitelminősítő rövid távon még kivárhat Magyarországgal kapcsolatban, ugyanakkor egyre nehezebb olyan piaci érvet találni, amely tartósan a mostaninál erősebb forint mellett szólna. Bár a nominális árfolyam potenciális hatása a magyar gazdaságpolitikai vitákban sokszor jelentősen túlbecsült-, mégis fontos sarokpont a vállalkozásoknak, hogy az EU-pénzek megszerzésének kérdése, a költségvetési pálya és a kamatkülönbözet alakulása ősszel újra nyomás alá helyezhetik a hazai devizát. Ez pedig a vagyonosok mellett a nyaralásra készülő lakossági ügyfelek valutavásárlási kedvét erősíti.

Nem fogja elhinni, ami csütörtökön a benzinkutakon történik

Nem fogja elhinni, ami csütörtökön a benzinkutakon történik

Érdemes várni egy napot a tankolással?

Itt az eredmény: döntött a parlament az Orbán-kormány egyik legvitatottabb lépéséről

Itt az eredmény: döntött a parlament az Orbán-kormány egyik legvitatottabb lépéséről

Nagy többséggel ment át a visszavonás.

Zavar van az erőben Magyar Péter és Ursula von der Leyen között?

Zavar van az erőben Magyar Péter és Ursula von der Leyen között?

El kéne végeznie a házi feladatát a magyar kormánynak.

Betegre keresték magukat az azbesztszennyezett kővel az osztrák bányák, Budapestre is jutott belőle

Betegre keresték magukat az azbesztszennyezett kővel az osztrák bányák, Budapestre is jutott belőle

Évtizedek óta tudtak a bajról, mégsem léptek.

Elhintették Varga Mihályék, hogy mire készülnek júniusban?

Elhintették Varga Mihályék, hogy mire készülnek júniusban?

Megnyitották a lehetőséget.

Reszkethetnek Mészáros Lőrincék?

Reszkethetnek Mészáros Lőrincék?

A kormány elrendelte a magántőkealapok teljes felülvizsgálatát.

Itt van egy újabb érv a mielőbbi euróbevezetés mellett

Itt van egy újabb érv a mielőbbi euróbevezetés mellett

Csökkentené a kamatszintet, amennyiben Magyarország csatlakozna a monetáris unióhoz, így a költségvetés finanszírozási terhei is mérséklődnének.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG