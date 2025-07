Nem azoknak kedvez a kormány, akiknek kéne?

A piacinál alacsonyabb kamatozású hitellel kívánja segíteni a kormány az első lakáshoz jutást az új programja, az Otthon Start keretében. Legalábbis ez a hivatalos indoklás. Valójában azonban kérdéses, kinek is kedvezhet a 3 százalékos kamatozású kölcsön?

Elvileg a rászorulóknak, ám aki képes 100 millió forintért első lakást venni 50 millió forintos önerővel, aligha tekinthető annak. A tehetősebbeknek már inkább kapóra is jöhet. Nemcsak azért, mert a piacinál olcsóbb hitelből tudnak vásárolni, hanem azért is, mert ha saját zsebből megvan a vételár, akkor a felvehető, akár 50 milliót állampapírba fektetve 25 év alatt több mint 150 milliós hasznot is zsebre vághatnak. Láttunk ilyet már a babaváró kölcsönnél.

A gond csak az, hogy egyrészt a kedvezményes hitelek által meghozott vásárlási kedv felsrófolhatja az ingatlanpiaci árakat, így azok járhatnak rosszul, akik ugyan lakásvásárlást terveznek, de nem felelnek meg az Otthon Start program feltételeinek, így nem igényelhetik az olcsó forrást. Másrészt ha sokan élnek ezzel a lehetőséggel, az az adófizetők egészének sem lehet jó, ha csak tízezren veszik fel a 3 százalékos lakáshitelt, akkor az 30 milliárd, ha százezren, akkor viszont már 300 milliárd forintjába kerül az állami költségvetésnek. Vagyis csak még nagyobb lehet a büdzsé már így is testes deficitje, miközben az elnyújtott kiadások a hosszú távú államadósságot növelhetik – hívta fel a figyelmet főszerkesztőnk, Csabai Károly a Trend FM hétfő délelőtti műsorában.

