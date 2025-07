Nem baleset volt az indiai gép katasztrófája?

Szintén a Klasszis Médiához tartozó laptársunk, a Privátbankár közölt elemzést az Air India 171-es járatának katasztrófájáról kiadott előzetes jelentésről.

Ebből kiderül, hogy a tragédiához az vezetett, hogy közvetlenül a felszállás után az egyik pilóta mindkét hajtómű üzemanyag-ellátását lekapcsolta.

„A pilótafülkében készült hangfelvételen hallható, hogy az egyik pilóta megkérdezi a másikat, miért kapcsolta le. A másik pilóta azt válaszolta, hogy ő ilyet nem tett”

- olvasható a jelentésben. Ugyan ezután valamelyik pilóta vissza újra bekapcsolt állásba tette a két kapcsolót (ez látható az alábbi képen is, amelyen a roncsból kiemelt, a kérdéses kapcsolókat is tartalmazó paneldarab látható), a hajtóművek pedig el is kezdtek felpörögni, a kis magasság miatt a gép már nem tudott újra emelkedni kezdeni.

A hajtóművek tolóerejét állító kar, illetve a végzetesnek bizonyult kapcsolók az Air India gép roncsából, illetve eredeti formájukban

Fotó: AAIB

A helyzet viszont az, hogy ezeket a kapcsolókat egy véletlen kézmozdulattal nem lehet átállítani kikapcsolt állapotba, így valamelyik pilóta szándékosan kapcsolhatta le ezeket. Nehéz elképzelni, hogy ez hiba lett volna, így nagy a valószínűsége annak, hogy a kapcsolókat átállító pilóta szándékosan okozta a gép és egy kivételével az összes rajta tartózkodó ember, valamint a földön tartózkodó 19 ember halálát.

A jelentés szerint a Boeing 787-8-as gép rendben működött, semmilyen műszaki problémára utaló jelet nem találtak.

