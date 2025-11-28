2p
Makró Munkanélküliség

Nem biztató a foglalkoztatás és a munkanélküliség tendenciája

mfor.hu

2025 októberében a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 674 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 217 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt.

A legfrissebb foglalkoztatási és munkanélküliségi adatokra nézve nem látható biztató tendencia.

Foglalkoztatottság, 2025. augusztus–október

A 2025. augusztus–októberi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4 millió 672 ezer fő volt, 31 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban. A férfiak körében a foglalkoztatottak száma 24 ezer fővel, 2 millió 467 ezer főre mérséklődött, míg a nők esetében lényegében nem változott, 2 millió 205 ezer főt tett ki.

A lefelé tartó tendenciából nincs kitörés
A lefelé tartó tendenciából nincs kitörés
Fotó: KSH

A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 493 ezer fő dolgozott, mely 45 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől. A közfoglalkoztatottak létszáma 74 ezer fő, a külföldön dolgozóké pedig 105 ezer fő volt.

A 15–64 évesek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta gyakorlatilag nem változott, 75,3 százalék volt. Ez az érték a férfiak esetében 78,7 százalékot, a nők körében pedig 71,8 százalékot mutatott.

Munkanélküliség, 2025. augusztus–október

A 2025. augusztus–októberi időszakban a 15–74 éves munkanélküliek átlagos száma 223 ezer fő, a munkanélküliségi ráta pedig 4,6 százalék volt.

Az össz-munkanélküliségi ráta nőtt az előző hónaphoz képest
Az össz-munkanélküliségi ráta nőtt az előző hónaphoz képest
Fotó: KSH

A férfiak esetében a munkanélküliek száma 119 ezer, a nőknél 104 ezer főt tett ki. A ráta a férfiak esetében 4,6, a nők körében 4,5 százalék volt, mely gyakorlatilag megegyezett az előző év augusztus és október közötti értékkel.2

A munkakeresés átlagos időtartama 12,0 hónapot vett igénybe, a munkanélküliek 44,9 százaléka 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, miközben 32,6 százalékuk már legalább egy éve nem talált munkát.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2025. október végén az egy évvel korábbihoz képest 2,4 százalékkal, 221 ezer főre mérséklődött.

A gazdasági aktivitás tükrözi a népességfogyást is
A gazdasági aktivitás tükrözi a népességfogyást is
Fotó: KSH

