3p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Makró Apelso Csoport Illés István Podcast Vagyonadó Videók

Nem biztos, hogy a vagyonadó miatt érdemes külföldre költözni – Klasszis Podcast

Izsó Márton - Csabai Károly

Illés Istvánnal, az Apelso Wealth Management cégtársával beszélgettünk a hazai tehetősebbekre vonatkozó kormányzati tervekről: a vagyonadóról, valamint a bizalmi vagyonkezelés és a vagyonkezelő alapítványok kvázi adómentességének megszüntetéséről. 

Alig néhány nappal a megalakulása után a Tisza-kormány máris kormányhatározatot fogadott el a vagyonadóztatás feltételeinek meghatározásáról és a bizalmi vagyonkezelés adómentességének megszüntetéséről. Kármán András pénzügyminiszternek június 5-ig kell kidolgoznia a részletes szabályokat.

Ennek apropóján jártuk körül az Apelso Wealth Management cégtársával a két területet. Vendégünk ismertette, hogy hol volt vagyonadó a világban és hol van most, a be- és a kivezetéseknek mik voltak az indokai, mekkora kulcsai vannak az érvényben lévő vagyonadóknak, mennyi bevétele lehet ebből a költségvetésnek. Illés István arról is elmondta véleményét, hogy mennyire lehet hatékony a magyarországi vagyonadó, nem kell-e attól tartani, hogy kontraproduktív lesz, vagyis, hogy emiatt majd a tehetősek külföldre viszik a vagyonukat vagy azok egy jó részét.

A beszélgetés második felében pedig megtudtuk, hogy bár a bizalmi vagyonkezelés már több száz éve működik tőlünk nyugatabbra, a nálunk tizenkét éve meglévő lehetőséget döntő többségben nem az eredeti céljának megfelelően használták, csakúgy, mint a bizalmi vagyonkezeléshez nagyon hasonló vagyonkezelő alapítványokat – így célszerű lehet azok szabályainak megváltoztatása. Csak itt is arra kell vigyázni, hogy nehogy ezzel egy alapvetően jó vagyontervezési, családivagyon-átörökítési megoldás tűnjön el a rendszerből.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

0:00 Beköszönés.

1:41 Mennyire lehet hatékony a vagyonadó?

5:14 Országok és kulcsok.

10:40 Az ördög majd a vagyonadó szabályaiban rejlik.

18:26 A bizalmi vagyonkezelés adómentességének megszüntetéséről.

22:35 Nyugati példák.

28:42 Üzletszerűen vagy nem üzletszerűen?

35:11 A bizalmi vagyonkezelés kvázi ikertestvére: a vagyonkezelő alapítványok.

42:53 Elköszönés.

Az összes Klasszis Podcastot itt érheti el.

Ha csak hallgatni szeretné a műsort:

Podcast csatornánk elérhetőségei >>

Kövessen és hallgasson minket Spotify-on! >>

A Klasszis Podcast a Youtube Music-on >>

A Klasszis Podcast az Apple Podcasts-en >>

(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.)

Mi lesz a privát vagyonokkal? Milyen változásokat hoz 2026 a vagyonadó, a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőkealapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra?

Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Jelentkezzen most Early Bird kedvezménnyel >>

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Átalakulóban a hazai corporate rendezvénypiac

Jelentős szerkezeti átalakuláson megy keresztül a hazai corporate rendezvénypiac – derül ki a HotelPremio Group frissen publikált Corporate Event Focus Riport 2025 elemzéséből. A kutatás több mint 1400 vállalati rendezvény-lekérés adatain alapul és részletes képet ad arról, hogyan változtak a vállalati eseményszervezési szokások az elmúlt évben.

Mire mehetnek el a felszabadított uniós források?

Gajdos László szerint olyan fejlesztésekre is, amelyektől zöldebb és olcsóbb lesz az energia.

Edzőváltás a Liverpoolnál

Edzőváltás a Liverpoolnál

Távozik Arne Slot – máris megvan az utódja?

Itt az újabb nagy bejelentés: ekkor fizetheti ki Brüsszel az uniós forrásokat

Itt az újabb nagy bejelentés: ekkor fizetheti ki Brüsszel az uniós forrásokat

Kármán András pénzügyminiszter szerint az utolsó negyedévben kaphatjuk kézhez az RRF-forrásokat.

Döntő időszak előtt áll Magyarország

Döntő időszak előtt áll Magyarország

Hazánk iparára rendkívüli nyomást helyez a nemzetközi versenykörnyezet, mégis történelmi lehetőség előtt áll az ország gazdasága. A KSH adatai szerint az ipari termelés súlya a GDP 22 százalékát tette ki 2023-ban Magyarországon. Ez az EU-összevetésben átlag feletti arány is jól jelzi, hogy a magyar ipar versenyképessége az ország jövője szempontjából kulcskérdés. A statisztikák szerint termelékenységben Magyarország a V4-országok átlaga alatt marad, ugyanakkor a hatékonyság javítása ma már nem képzelhető el a vállalatok és az ipari folyamatok digitalizációja nélkül.

Ki volt a gyorsabb, Magyar Péterék vagy a lengyelek?

Ki volt a gyorsabb: Magyar Péterék vagy a lengyelek?

Kevesebb mint három hét alatt megszületett a megállapodás a Tisza-kormány és az Európai Unió vezetése között a korábban jogállamisági okok miatt zárolt, összesen 16,4 milliárd eurónyi forrás feloldásáról. A Tisza Párt szeme előtt Lengyelország példája is lebeghetett, ugyanis a 2023-ban megválasztott, Donald Tusk vezette kormány szintén a befagyasztott EU-s pénzek hazahozatalát tűzte a zászlajára. Az első látványos eredményekben a lengyelek gyorsabbak voltak, az igazi áttörést viszont az új magyar kormány érte el hamarabb.

PSG vagy Arsenal? Így látják a ma esti BL-döntő esélyeit a magyar szurkolók

A szezon európai kupadöntői közül a budapesti Bajnokok Ligája-döntő iránt a legnagyobb az érdeklődés: már napokkal a kezdés előtt a hét egyik leginkább fogadott eseményévé vált a Paris SG és az Arsenal összecsapása. A budapesti finálén a fogadók döntő többsége PSG-győzelmet vár, ugyanakkor a Bajnokok Ligája történetében eddig mindössze egyetlen csapatnak, a Real Madridnak sikerült a címvédés. Újdonsággal is készül a Tippmixpro, a BL döntőre elérhető a Fogadásszimulátor funkció, míg a Tippmixen az xG fogadási piac, vagyis a StatMester is.

Újabb remek hírt kapott Magyar Péter – ezúttal nem Brüsszelből

Újabb remek hírt kapott Magyar Péter – ezúttal nem Brüsszelből

Megerősítette a magyar államadós-osztályzatot az S&P.

Üzemanyagok: hamarosan jöhetnek a piaci árak

Bye, bye védett üzemanyagárak?

Bár továbbra is erősen kérdéses, hogy Irán és az Egyesült Államok meg tud-e minden vitatott pontban egyezni, az olajpiac elkezdte a békeszerződést árazni. Emiatt az üzemanyagárak is látványosan csökkentek, ez pedig az Mfor Üzemanyagár-figyelő szerint akár annak a lehetőségét is megteremtheti, hogy belátható időn belül kivezessék az egyébként is fenntarthatatlan hatósági árat.

taxi

Döntött a Fővárosi Közgyűlés: nem drágul a taxizás Budapesten

Egyelőre nem lesz drágább taxival utazni Budapesten, miután a Fővárosi Közgyűlés pénteken nem támogatta a városvezetés 27 százalékos emelésre vonatkozó javaslatát.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG