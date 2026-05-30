Nem biztos, hogy a vagyonadó miatt érdemes külföldre költözni – Klasszis Podcast

Alig néhány nappal a megalakulása után a Tisza-kormány máris kormányhatározatot fogadott el a vagyonadóztatás feltételeinek meghatározásáról és a bizalmi vagyonkezelés adómentességének megszüntetéséről. Kármán András pénzügyminiszternek június 5-ig kell kidolgoznia a részletes szabályokat.
Ennek apropóján jártuk körül az Apelso Wealth Management cégtársával a két területet. Vendégünk ismertette, hogy hol volt vagyonadó a világban és hol van most, a be- és a kivezetéseknek mik voltak az indokai, mekkora kulcsai vannak az érvényben lévő vagyonadóknak, mennyi bevétele lehet ebből a költségvetésnek. Illés István arról is elmondta véleményét, hogy mennyire lehet hatékony a magyarországi vagyonadó, nem kell-e attól tartani, hogy kontraproduktív lesz, vagyis, hogy emiatt majd a tehetősek külföldre viszik a vagyonukat vagy azok egy jó részét.
A beszélgetés második felében pedig megtudtuk, hogy bár a bizalmi vagyonkezelés már több száz éve működik tőlünk nyugatabbra, a nálunk tizenkét éve meglévő lehetőséget döntő többségben nem az eredeti céljának megfelelően használták, csakúgy, mint a bizalmi vagyonkezeléshez nagyon hasonló vagyonkezelő alapítványokat – így célszerű lehet azok szabályainak megváltoztatása. Csak itt is arra kell vigyázni, hogy nehogy ezzel egy alapvetően jó vagyontervezési, családivagyon-átörökítési megoldás tűnjön el a rendszerből.
A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:
0:00 Beköszönés.
1:41 Mennyire lehet hatékony a vagyonadó?
5:14 Országok és kulcsok.
10:40 Az ördög majd a vagyonadó szabályaiban rejlik.
18:26 A bizalmi vagyonkezelés adómentességének megszüntetéséről.
22:35 Nyugati példák.
28:42 Üzletszerűen vagy nem üzletszerűen?
35:11 A bizalmi vagyonkezelés kvázi ikertestvére: a vagyonkezelő alapítványok.
42:53 Elköszönés.
(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.)
