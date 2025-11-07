Nem biztos, hogy örülni fog Varga Mihály szavainak Nagy Márton

Varga Mihály azt mondta: az alacsony és kiszámítható infláció a gazdaság egészséges működésének alapja, hiszen csak az árstabilitás megőrzése mellett tudnak a vállalatok és a családok biztonsággal tervezni. A magas infláció ezzel szemben gyengíti a bizalmat, csökkenti a reáljövedelmeket, és visszaveti a gazdasági növekedést. Az inflációs cél fenntartható eléréséhez továbbra is stabilitásorientált monetáris politikára van szükség – hangsúlyozta a jegybankelnök. Mint mondta: az elmúlt hónapok következetes monetáris politikája hozzájárult az infláció mérsékléséhez és a pénzügyi piacok stabilitásához.

Tegnapi cikkünkben mi is beszámoltunk arról, hogy az MNB a forint stabilitása érdekében akár a választásokig is szinten tarthatja az alapkamatot. Persze, ehhez a fiskális politikának is lehet egy-két szava. Erről a dilemmáról itt olvashatnak bővebben:

Kapcsolódó cikk Repülőrajt helyett: győrnyi munkavállaló esett ki, az infláció időzített bombaként ketyeg Könnyen alulmúlhatjuk a tavalyi évet is.

Varga Mihály Varsóban felhívta a figyelmet arra is, hogy a forint stabilitása fontos szerepet játszik az infláció csökkenésének folyamatában. A stabil árfolyam segíti az infláció mérséklődését és az inflációs várakozások horgonyzását is – fejtette ki a jegybankelnök.

Majd hozzátette: a jelenlegi bizonytalan világgazdasági környezetben az óvatos és stabilitásorientált monetáris politika mellett kiemelt jelentősége van a jegybankok közti együttműködésnek. Mint mondta: a magyar és a lengyel jegybank közötti együttműködés a két ország történelmi kapcsolatán alapul, napjainkban pedig a kölcsönös tudásmegosztás és a szakmai együttműködés erősítheti a stabilitást és ezzel támogathatja a két ország gazdasági fejlődését.