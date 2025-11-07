2p
Makró Forint Magyar alapkamat Magyar Nemzeti Bank (MNB) Varga Mihály

Nem biztos, hogy örülni fog Varga Mihály szavainak Nagy Márton

mfor.hu

A közép-kelet-európai országok az elmúlt években kiemelkedő eredményeket értek el az infláció csökkentésében, ugyanakkor továbbra is fontos feladat az inflációs várakozások mérséklése, az árstabilitás helyreállítása és megőrzése – erről beszélt Varga Mihály a 7. Magyar – Lengyel Jegybanki Konferencián Varsóban.

Varga Mihály azt mondta: az alacsony és kiszámítható infláció a gazdaság egészséges működésének alapja, hiszen csak az árstabilitás megőrzése mellett tudnak a vállalatok és a családok biztonsággal tervezni. A magas infláció ezzel szemben gyengíti a bizalmat, csökkenti a reáljövedelmeket, és visszaveti a gazdasági növekedést. Az inflációs cél fenntartható eléréséhez továbbra is stabilitásorientált monetáris politikára van szükség – hangsúlyozta a jegybankelnök. Mint mondta: az elmúlt hónapok következetes monetáris politikája hozzájárult az infláció mérsékléséhez és a pénzügyi piacok stabilitásához.

Tegnapi cikkünkben mi is beszámoltunk arról, hogy az MNB a forint stabilitása érdekében akár a választásokig is szinten tarthatja az alapkamatot. Persze, ehhez a fiskális politikának is lehet egy-két szava. Erről a dilemmáról itt olvashatnak bővebben:

Varga Mihály Varsóban felhívta a figyelmet arra is, hogy a forint stabilitása fontos szerepet játszik az infláció csökkenésének folyamatában. A stabil árfolyam segíti az infláció mérséklődését és az inflációs várakozások horgonyzását is – fejtette ki a jegybankelnök.

Majd hozzátette: a jelenlegi bizonytalan világgazdasági környezetben az óvatos és stabilitásorientált monetáris politika mellett kiemelt jelentősége van a jegybankok közti együttműködésnek. Mint mondta: a magyar és a lengyel jegybank közötti együttműködés a két ország történelmi kapcsolatán alapul, napjainkban pedig a kölcsönös tudásmegosztás és a szakmai együttműködés erősítheti a stabilitást és ezzel támogathatja a két ország gazdasági fejlődését.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Fokozódik a nyomás Orbán Viktoron: amerikai szenátorok szólították fel, hogy váljon le az orosz olajról

Fokozódik a nyomás Orbán Viktoron: amerikai szenátorok szólították fel, hogy váljon le az orosz olajról

Demokrata és repubilikánus szenátorok is arra kérik a magyar miniszterelnököt, hogy fejezze be az orosz olaj vásárlását.

Megint beszóltak Trumpék: aki az oroszokkal bizniszel, nem jár jól

Megint beszóltak Trumpék: aki az oroszokkal bizniszel, nem jár jól

A ciprusi központú Gunvor Group az amerikai jelzést követően visszavonta az oroszországi cégre tett felvásárlási ajánlatát. 

Holnaptól még fájóbb lesz a tankolás

Holnaptól fájdalmas lesz a tankolás, ma még jobban megúszhatjuk

Nagy drágulás jön szombaton.

Aggasztja az MNB-t a lakásárak növekedése, jön a szigorítás a hiteleknél

Aggasztja az MNB-t a lakásárak növekedése, jön a szigorítás a hiteleknél

Egyre kisebb önerővel és a jövedelmükhöz mérten egyre magasabb törlesztőrészlettel vesznek fel lakáshitelt a magyarok – derül ki a Magyar Nemzeti Bank Prudenciális jelentéséből. Ez nem csoda, hiszen a lakások ára gyorsan emelkedik. Jövőre szigorodnak az adósságfék-szabályok.

Ez most bezavarhat a kommunikációba: itt egy jó hír a németektől

Ez most bezavarhat a kommunikációba: itt egy jó hír a németektől

Nőtt a német kivitel és behozatal is szeptemberben.

A magyar kormány szerint a szankciók nem működnek, Trump szerint nagyon is

A magyar kormány szerint a szankciók nem működnek, Trump szerint nagyon is

Az amerikai elnök szerint India nagyrészt leállította az orosz olaj vásárlását.

Orbán Viktor: eredményeket kell elérnem Trumpnál

Orbán Viktor: Trump valójában egy kedves ember

A magyar miniszterelnök Kossuth Rádiónak adott interjúja Washingtonban sem maradhatott el.

Itt az első nagy bejelentés Washingtonból, rögtön egy történelmi lépés

Itt az első nagy bejelentés Washingtonból, rögtön egy történelmi lépés

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kormányközi nukleáris energetikai együttműködési megállapodást ír alá amerikai kollégájával, Marco Rubióval – közölte a tárcavezető pénteken Washingtonban.

Repülőrajt helyett: győrnyi munkavállaló esett ki, az infláció időzített bombaként ketyeg

Repülőrajt helyett: győrnyi munkavállaló esett ki, az infláció időzített bombaként ketyeg

Három éve stagnáló gazdaság, tartósan magas infláció, zuhanó beruházások. Eközben nyakunkon a választás, ami – az azt megelőző osztogatás miatt – a költségvetést terhelheti meg extrán. A külső környezet sem támogatja a magyar gazdaságot, így továbbra is a reménykedésé a főszerep: talán jövőre már beindul a négy éve várt növekedés. A jövőbeli kilátásokról az ING Bank csütörtöki sajtótájékoztatóján tudhattunk meg többet.

Csúcsra futott az elektromos autók eladása, de a többség még nem venne ilyet

Csúcsra futott az elektromos autók eladása, de a többség még nem venne ilyet

Az autóvásárlást tervezők 51,5 százaléka nem venne elektromos autót.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168