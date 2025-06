Nem csak a fazék mellett teljesítenek jól az RTL sztárséfei

Mindig sokan nézik a Konyhafőnök című produkciót az ott szereplő séfek vagy éppenséggel Fördős Zé személye, no és persze a civil és a VIP-versenyzők miatt. Ám az RTL konyhafőnökei a műsoron kívül is komoly üzleti tevékenységeket végeznek – nem is olyan rosszul.

Fördős Zé üzleti éve remekül alakult

Fördős Zé nevét meghallva nemcsak a Konyhafőnök, de sokaknak a Street Kitchen (SK) is egyből beugrik, hiszen egyszerű, jól elkészíthető, izgalmas recepteket kínálnak a főzni szeretőknek. A Street Kitchen hátországa Fördős Zé több mint 10 éves produkciós cége, a Lunchbox Produkciós Kft., amely 2024-ben is szépen termelt.

461 millió forintos forgalmat bonyolított le, amiből 71,5 milliós nyeresége lett. Ez a 2023-as közel 4 milliós veszteség után igazán remek eredmény.

A SK-birodalom másik vállalkozása, a 2021-ben alapított SK Sales House Kft. fő profilja egyelőre a szakácskönyv-kiadás. A 2023-as 810 millió forintos nettó árbevétel után tavaly szerényebb, de így is 629,5 milliós forgalmat produkált, ám a veszteség most itt érte el a gasztrobloggert. A korábbi 129,4 milliós profit helyett tavaly 10,8 milliós negatív egyenleggel zárta a cég az évet. Ebben közrejátszhat az is, hogy a vállalkozás rövid távú kötelezettségei igencsak megnőttek.

Fördős Zé remek évet zárt, idén először fesztivált is rendezett

Fotó: RTL

Fördős Zé érdekeltsége a Szilvaház Produkciós Kft. is, ami nettó árbevelételével jócskán túlszárnyalta 2023-at. Korábbi 127 millió forintos forgalma 325,9 milliósra duzzadt, bár nyeresége kicsit karcsúbb lett: a korábbi 88 millió helyett 68,2 millió forint. Érdemes hozzátenni: hogy a Szilvaház nyeresége 2021-ben még csak 3,1 millió forint volt.

Most először egy Street Kitchen Fesztivált is szervezett Zé, ami június 20-22. között volt a Dürer Kertben. „Az ötvenedik évem felé közeledve is vágyom arra, hogy új dolgokba fogjak bele” – árult el a Meglepetés Magazinnak egy-két olyan dolgot, amiről ritkán beszél.

Rácz Jenő új céget alapított

A séf az alsóörsi Ypsylon Jacht Clubban nyitott éttermet május 29-én Gerendai Károllyal, ebben a szezonban már várják is a vendégeket az Y by RJ-ben, ahol Rácz Jenő azt ígéri, hogy jó minőségű, de megfizethető menzafogásokkal várja az odalátogatókat. A projektre tavaly áprilisban külön céget is bejegyeztek, a Costes Ypsylon Kft.-t. A vállalkozásnak értelemszerűen még nincsenek számai, de úgy tűnik, Rácz Jenőnek a Gerendai Károllyal való egykori találkozása igen gyümölcsöző, hiszen a Rumour Éttermet üzemeltető Costes BRJ Kft.-ben jó ideje résztulajdonosa a séf (a Costes Hungary mellett).

Rácz Jenő Balatonon is várja a vendégeket

Fotó: Facebook

S ha már a Costes BRJ szóba került: a vállalkozás remek évet tudhat maga mögött. Ugyanis a korábbi 615 millió forintos nettó árbevételét sikerült 751,9 milliósra növelnie, amit a nyereség mértéke is követett: ugyanis a 2023-as profit 48,3 millióról 98 millióra hízott, azaz szinte megduplázódott.

A Konyhafőnök séfének másik, kizárólagos tulajdonában álló cége a Reaktor Tanácsadó Kft., melynek egy hajszálnyit szerényebben alakult a tavalyi éve. A 2023-as 98,4 milliós nettó árbevétel után tavaly 89 millió forintos forgalmat sikerült elérnie, nyeresége azonban ehhez mérten továbbra sem számottevő. 2022-ben még 70,3 millió, 2023-ban 9,6 millió, tavaly pedig már csak 464 ezer forintot könyvelhetett el tiszta profitként a vállalkozásból Rácz Jenő. Minden bizonnyal ebben közrejátszott az is, hogy rövid és hosszú lejáratú kötelezettségei kétségtelenül megnőttek.

Kapcsolódó cikk Halleluja, fagyija lett a Vatikánnak – és már Magyarországon is kapható! Van, aki viszont a szarvasgombásra esküszik.

A Konyhafőnök – aki az RTL műsorának köszönheti feleségét és kislányát – idén, 2025 májusában társtulajdonosként alapított egy új céget is, a RAVA Cookware Kft.-t, melynek fő tevékenysége bútor, világítási eszköz, edény, evőeszköz és egyéb háztartási cikk kiskereskedelme.

Kaszás Kornél cukrászvállalkozásba fogott

A Konyhafőnök egyik új sztárséfe a Michelin-csillagos Kaszás Kornél, a Budapest Babel és a KIOSK executive sztárséfe, aki tavaly év végén indította el vállalkozását cukrász párjával, így érthető módon a cégnek még nincsenek értékelhető számai. Az eredetileg egyáltalán nem szakácsnak készülő séf korábban azt nyilatkozta, hogy még sosem dolgoztak együtt, viszont szenvedélyük közös az ételek iránt.

Kaszás Kornél a séfmunkái mellett a cukrászati vállalkozását is viszi

Fotó: RTL

A Nosalty-nak pedig így nyilatkozott: „Szeretek otthon főzni, de csak komfortkajákat szeretek készíteni, semmi többfogásos dolog. Nagyon szeretem a klasszikus magyar ételeket, illetve kitekinteni az ázsiai, vietnámi, kínai, thai, japán konyha világába, és emellett ki merem jelenteni, hogy a fő szakterületem a szendvicskészítés”.

Tóth Szilárd, a Michelin-csillagos SALT étterem társtulajdonosa és séfe

Az északi konyhákból inspirálódó Salt – ahol fermentálnak, savanyítanak, eceteket és olajokat készítenek, de közben helyi vadvirágokat, gyógynövényeket és húsokat használnak fel – egyik tulajdonosa a Konyhafőnök zsűrijének másik újonnan debütált tagja.

Tóth Szilárdnak sokszor a skandináv konyha ad inspirációt

Fotó: Youtube

Az éttermet működtető vállalkozás, a Nomád Vendéglátó és Szolgáltató Kft. tavaly hihetetlen nagy forgalomugrást követett el, az egy évvel korábbi 524,4 millió forintos nettó árbevételüket 735 milliósra növelték. Nyereségük nem követte a tendenciát – amely 15 millió forintról 4,7 millióra apadt –, erről minden bizonnyal a rövid távú kötelezettségeik növekedése tehet.

A séf a 2023-ban alapított, kenyér és pékáru profilú Salt Bakery Kft. társtulajdonosa is, amely még számokban még nem igazán talált magára, míg a 2021-ben alapított, kiskereskedelmi húskészítményekre szakosodott családi vállalkozásnak, a Szatmár Dry Cured Kft.-nek viszont szintén sikerült nőnie tavaly. Nettó árbevétele a korábbi 4,8 millió forintról 12 milliósra nőtt, és a korábbi 3,7 millió forintos veszteséget sikerült 737 ezres yereségbe fordítania. A Mátészalkáról indult Tóth Szilárd a mangalica és egyéb finomságok felfedezéséről a Forbes-nak beszélt korábban.