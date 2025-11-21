Nem csak az idő miatt ébredt borús napra Nagy Márton

A beruházások volumene 2025 III. negyedévében a nyers adatok szerint 3,8 százalékkal elmaradt az előző év azonos időszakitól – tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez mérten – a szezonálisan kiigazított adatok alapján – a beruházások összértéke összehasonlító áron 0,3 százalékkal mérséklődött.

2025 III. negyedévében a nemzetgazdasági beruházások teljesítménye a szezonálisan kiigazított adatok alapján 4,1 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest.

Bár ez kisebb negatívum, mint az előző negyedévi, ráadásul 2023 első negyedéve óta a legalacsonyabb, mégis azt jelenti, hogy nem tört meg a 2022 negyedik negyedévétől tartó negatív trend.

A beruházások csökkenéséhez a legnagyobb mértékben a szállítás, raktározás, valamint a feldolgozóipar gazdasági ág járult hozzá. A visszaesést a pénzügyi szolgáltatások növekvő beruházási aktivitása mérsékelte.

Részletes elemzéssel hamarosan jelentkezünk.