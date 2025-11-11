Nem csak Romániából, Magyarországról is kivon katonákat Trump hadserege

Mint arról laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár beszámolt, az Egyesült Államok kivonja katonai kontingensének egy részét Romániából, 1700-ról 1000-re csökkentve az ott állomásozó katonák számát. A hírt a román védelmi minisztérium jelentette be, és a NATO sajtóosztálya is megerősítette. Az orosz Kommerszant ugyanakkor azt írta, hogy az USA várhatóan Bulgáriában, Magyarországon és Szlovákiában is csökkenti katonai jelenlétét, annak érdekében, hogy növelhesse a jelenlétét az indo-csendes-óceáni térségben. A NATO keleti szárnyának jelentős gyengüléséről azonban nem esik szó – emeli ki a cikkíró.

„Amikor Brüsszelben találkoztunk a NATO-tagállamok védelmi minisztereivel, az Egyesült Államok védelmi minisztere, Pete Hegseth azt közölte, hogy most, amikor az európaiak megszilárdították az erőiket a keleti szárnyon és egész Európában, és megállapodtak abban, hogy jobban felfegyverkeznek, az Egyesült Államok nagyobb figyelmet fog fordítani az indo-csendes-óceáni térségre” – idézte a TASZSZ orosz hírügynökség a román honvédelmi minisztérium közleményét.

Románia területén mintegy ezer amerikai katona marad, továbbra is erősítve az Egyesült Államok regionális biztonsága iránti elkötelezettségét – jelentette be a minisztérium.

A NATO keleti szárnyának jelentős gyengüléséről nincs szó

Fotó: DepositPhotos.com

A szakértők már Donald Trump második ciklusának kezdete óta azt jósolják, hogy valamikor elkezdik csökkenteni a katonai jelenlétet Európában.

Az indo-csendes-óceáni térség, ahol az Egyesült Államok az elmúlt években növelte jelenlétét Kína hatalmi ellensúlyozására, egyre fontosabbá válik Washington számára. Európa továbbra is jelentős, ugyanakkor az amerikai vezetés úgy véli, hogy az európai NATO-tagállamoknak többet kellene tenniük területük védelmében.

A NATO képviselői – a lap szerint – újságíróknak azt nyilatkozták, hogy az európai amerikai csapatkontingensek csökkentésében nincs semmi rendkívüli. „Az amerikai haderő létszámának változtatása nem szokatlan. Még ezekkel a kiigazításokkal is az amerikai katonai jelenlét Európában jelentősebb, mint a korábbi években” – közölte a NATO sajtóosztálya a Reuters hírügynökséggel.

Lengyelországban állomásozik a legtöbb amerikai katona

A hidegháború alatt mintegy 500 ezer amerikai katona is állomásozott Nyugat-Európában. Az elmúlt években ez a szám 75 ezer és 105 ezer között ingadozott. 2025 eleji adatok szerint 84 ezer amerikai katona tartózkodik Európában. A kelet-európai országok közül Lengyelországban van jelenleg a legtöbb amerikai katona, számuk körülbelül 10 ezer.

Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter szerdán sietett biztosítani az újságírókat, hogy az amerikaiak nem hagyják el Lengyelországot.

Ellentmondó nyilatkozatok

„Nemcsak a lengyel, hanem a nemzetközi média is beszámolt az amerikai csapatok romániai létszámának csökkentéséről. Ez számos kérdést vet fel, ugyanis nem kaptunk semmilyen információt – mint ahogy az más országok, például Románia esetében megtörtént – a lengyelországi csökkentésről” – jelentette ki. A miniszter szerint Pete Hegseth személyesen közölte vele a brüsszeli találkozójukon, hogy Lengyelországot nem fogja érinteni az amerikai erők átcsoportosítása.

Matthew Whitaker, az Egyesült Államok NATO-képviselője a közösségi médiában azt írta, hogy „Amerika erős jelenléte és elkötelezettsége Európa iránt változatlan, beleértve a Keleti Őrző program támogatását is”. Ez a szövetség keleti szárnyának megerősítését célzó projektre utal, amelyet a NATO állítása szerint Oroszország fenyeget.

„A csapatok létszámának kelet-európai országokban való csökkentése nem jelenti az USA kivonulását Európából, és nem jelzi a NATO-val és a Washingtoni Szerződés 5. cikkelyével szembeni kötelezettségvállalások csökkentését ” – nyilatkozta a Pentagon, hozzátéve, hogy „ez az intézkedés nem fogja befolyásolni az európai biztonsági helyzetet”.

Luxemburgi és portugál katonák érkeztek Romániába?

A Kommerszant értelmezése szerint a NATO keleti határainak gyengítéséről szó sincs. Sőt, a régió számos országában az Egyesült Államok várhatóan, már a közeljövőben, még növelni is fogja jelenlétét. Ez elsősorban Lengyelországot érinti.

Ezenkívül az elmúlt években más európai NATO-tagállamok katonai kontingensei is elkezdtek állomásozni a régióban, akár állandó, akár rotációs alapon. Romániában például Belgium, Luxemburg, Portugália, Észak-Macedónia és Franciaország katonáit (összesen körülbelül 1800 főt) telepítették be.

Eközben a német média NATO-forrásokra hivatkozva, arról számolt be, hogy az Egyesült Államok az európai csapatai egy részének kivonásával párhuzamosan azt tervezi, hogy növeli az európai NATO-tagállamokban telepített taktikai nukleáris fegyverek számát. Jelenleg körülbelül 120 amerikai nukleáris bomba van hat NATO-országban. (Magyarország nincs említve.)

A Kommerszant felkérte az Egyesült Államok Külügyminisztériumát és a Pentagont, hogy kommentálják ezeket az információlat, de mindkét szervezet megválaszolatlanul hagyta a megkeresést.