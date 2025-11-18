Nem érdekli a versenyhatóságot, hogy a NER megvette a Blikket

4p
A Gazdasági Versenyhivatal mossa kezeit, pedig hivatalból is vizsgálhatná az üzletet, amellyel új korszak kezdődött a magyar médiapiacon.

Nem vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), hogy október 31-én a Ringier Hungary Kft. és vele együtt a portfóliójába tartozó kiadványok az Indamedia Csoport tulajdonába kerültek, pedig ez egyebek mellett azt jelenti, hogy a legolvasottabb nyomtatott napilap, a Blikk, és a legolvasottabb online újság, az Index.hu egy tulajdonoshoz került, és így új korszak kezdődött a magyar médiapiacon.

Tájékoztatom, hogy a megkeresésében említett tranzakció a vonatkozó törvény szerint nem volt bejelentésköteles, ugyanis az érintett vállalkozáscsoportok együttes árbevétele nem éri el a 20 milliárd forintot. Általánosságban tájékoztatom, hogy az összefonódások ellenőrzése során a GVH minden esetben a törvény előírásai szerint jár el

– válaszolta lapunk kérdésére a hivatal.

A tranzakció nagyon sok lapot érint: a Blikken kívül a Vasárnapi Blikk hetilapot, az EgészségKalauz.hu egészségügyi portált, a Kiskegyed és a GLAMOUR női magazinokat, az Auto Bild autós magazint, más gasztronómiai kiadványok mellett a Recepttár.hu online magazint, különféle tévémagazinokat, mint a Tvr-hét, a Színes RTV, a Színes Kéthetes, TVR Újság és a TV Revü. A laikus tehát azt hihetné, hogy bőven lenne mit vizsgálnia a GVH-nak, hiszen az üzlet jelentősen befolyásolja a médiapiacot. Az új tulajdonos a kormányhoz ezer szálon kötődő, az Index kiadóvállalataként is ismert, Mészáros Lőrinc által finanszírozott és a TV2-csoporttal is összenőtt Indamedia.

Nem érkezett bejelentés
Nem érkezett bejelentés
Azt a Media1 kérdezte meg a hivataltól, hogy pontosan mi alapján jelenthető ki, hogy nem lépték át a 20 milliárd forintos küszöbértéket, hiszen az Opten céginformációs rendszer adatbázisa szerint a Ringier Hungary Kft. 12,1 milliárd, a Blikk Kft. 5,4 milliárd forint, az Indamedia-csoport pedig körülbelül 6,86 milliárd forint árbevételre tett szert, így egy egyszerű összeadás alapján legalább 24,36 milliárd forint adódna. Azt a választ kapták, hogy a nettó árbevétel számítása során nem kell figyelembe venni az azonos érintett vállalkozáscsoportba tartozó vállalkozások vagy azok részeinek egymás közötti forgalmát. Továbbá csak a Magyarország területén eladott árukból az előző üzleti évben elért nettó árbevételt kell figyelembe venni.

Tehát a 20 milliárdos küszöbérték miatt nem vizsgálja az üzletet a GVH, mert az nem volt bejelentésköteles. Csakhogy a hivatal oldalán is az olvasható, hogy a versenyhivatal a fenti küszöbszámokat el nem érő összefonódásokat is vizsgálhatja, ha az érintett vállalkozások nettó árbevétele együttesen meghaladja az ötmilliárd forintot, és felvetődik, hogy az összefonódás jelentős mértékben csökkentheti a versenyt. Az érintett vállalkozások az ilyen összefonódásokat önkéntes alapon bejelenthetik a GVH-nak. Bejelentés hiányában a GVH-nak az összefonódás végrehajtásától számított legfeljebb hat hónapig van lehetősége hivatalból történő eljárásindításra. Az ötmilliárd forintos nettó árbevétel a Blikk esetében megvan, tehát a hatóság dönthetne úgy, hogy hivatalból is megvizsgálja a tranzakciót. Ilyen eljárás egyelőre nincs, a hat hónapos határidő pedig április végén jár le, a választások után.

A hatóság honlapján követni lehet, hogy milyen üzleteket vizsgálnak, és nem mindig érhető tetten ez a 20 milliárdos küszöbérték. A legutóbbi bejelentés éppen arról szól, hogy a CLM Future Magántőkealap 73 százalékos szavazati jogot megtestesítő üzletrészt szerez a Capsys Informatikai Kft-ben. A CLM Future az Indotek Csoporthoz köthető, amely Jellinek Dánielhez, a NER-rel is szívesen üzletelő milliárdoshoz tartozik, míg a felvásárolt informatikai cég 2024-es bevétele mindössze 3,3 milliárd forint volt.

