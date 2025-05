Nem eszik olyan forrón a devizahiteles kását? Megszólaltak a bankokat képviselő ügyvédek

- írják, hozzátve, hogy a magyar bíróságok a magyarországi hitelintézetek árfolyamkockázati tájékoztatóit néhány, például a mostani per tárgyát is képező AxFina autólízingtársaság tájékoztatójának kivételével rendre megfelelőnek találták.

"A sajtóban megjelent értelmezések egy része azt állítja, hogy az AxFina ítéletet az eladási és vételi árfolyamokat, ún. árfolyamrést alkalmazó devizakölcsönszerződésekre is alkalmazni kell. Mivel az árfolyamrés tisztességtelenségét 2015-ben a magyar bíróságok minden magyarországi bank devizakölcsönszerződésére megállapította, így minden devizakölcsönszerződést az AxFina ítélet alapján kell elszámolni függetlenül attól, hogy az árfolyamrésből keletkezett túlfizetéseket a hitelintézetek még 2015-ben visszatérítették a fogyasztóknak.

Kapcsolódó cikk Európai szintű botrány és bankcsődök is jöhetnek a devizahiteles uniós ítélet miatt? Ezt állítja az adósokat képviselő ügyvéd.

A Portfolión megjelent cikkükben Lendvai András és Kálmán Ákos ügyvéd is megszólalt az Európai Unió Bíróságának (EUB) a devizahitelekkel kapcsolatos ítéletével kapcsolatban. (Az adósokat képviselő ügyvéd véleményét az alábbi ajánlóra kattintva olvashatják:)

