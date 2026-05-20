Nem ez az adat okozta a Fidesz-kormány vesztét

A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A bruttó kereset mediánértéke 609 000, a nettó kereset mediánértéke 432 100 forintot ért el, 10,7, illetve 13,2 százalékkal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál.

2026. március

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779 800 forint volt, 9,2 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál.

A nettó átlagkereset 546 000 forintot ért el, ez 11,3 százalékkal magasabb volt, mint 2025 márciusában. A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-jétől és a 2026. január 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák, valamint a 2026. január 1-jétől bevezetett 2 gyermeket nevelő 40 év alatti anyák szja-mentessége és a 30 év alatti anyák adókedvezményének bővülése.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 706 900 forint volt, ami 9,0 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 703 100, a költségvetésben 708 300, a nonprofit szektorban 738 200 forintot tett ki, 9 és 9,5, illetve 8,3 százalékkal nőtt egy év alatt. A költségvetési szektor átlagot meghaladó keresetnövekedését az előre ütemezett béremelések magyarázzák.

A reálkereset 9,3 százalékkal nagyobb lett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 1,8 százalékos növekedése mellett.

A bruttó mediánkereset 609 000 forintot ért el, ami 10,7 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.

A nettó kereset mediánértéke 432 100 forintot tett ki, ez 13,2 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszaki értéket.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közölte azt is, hogy nemzetgazdasági áganként a pénzügyi szolgáltatás, az információ, kommunikáció és az energiaipar területén voltak a legmagasabbak a bruttó átlagkeresetek, míg a legalacsonyabbak a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás és a mezőgazdaság területén.

Idén márciusban a vállalkozások esetében a bruttó átlagkereset 793 200 forint volt (8,4 százalékos növekedés egy év alatt), a nettó 553 100 forint (10,2 százalékos plusz). A költségvetési szektorban a bruttó átlagkereset 739 500 forint volt (11,8 százalékos plusz), a nettó pedig 552 500 forint (15,1 százalékos növekedés). A nonprofit szektorban a bruttó átlagkereset 762 900 forinton alakult (9,2 százalékos plusz), míg a nettó 542 600 forint volt (13,1 százalékos plusz).