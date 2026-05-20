Makró Fizetések Keresetek Központi Statisztikai Hivatal (KSH)

Nem ez az adat okozta a Fidesz-kormány vesztét

2026 márciusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779 800, a nettó átlagkereset 546 000 forint volt. A bruttó átlagkereset 9,2, a nettó átlagkereset 11,3, a reálkereset pedig 9,3 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A bruttó kereset mediánértéke 609 000, a nettó kereset mediánértéke 432 100 forintot ért el, 10,7, illetve 13,2 százalékkal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál.

2026. március

  • A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779 800 forint volt, 9,2 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál.
  • A nettó átlagkereset 546 000 forintot ért el, ez 11,3 százalékkal magasabb volt, mint 2025 márciusában. A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-jétől és a 2026. január 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák, valamint a 2026. január 1-jétől bevezetett 2 gyermeket nevelő 40 év alatti anyák szja-mentessége és a 30 év alatti anyák adókedvezményének bővülése.
  • A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 706 900 forint volt, ami 9,0 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 703 100, a költségvetésben 708 300, a nonprofit szektorban 738 200 forintot tett ki, 9 és 9,5, illetve 8,3 százalékkal nőtt egy év alatt. A költségvetési szektor átlagot meghaladó keresetnövekedését az előre ütemezett béremelések magyarázzák.
  • A reálkereset 9,3 százalékkal nagyobb lett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 1,8 százalékos növekedése mellett.
  • A bruttó mediánkereset 609 000 forintot ért el, ami 10,7 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit.
  • A nettó kereset mediánértéke 432 100 forintot tett ki, ez 13,2 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszaki értéket.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közölte azt is, hogy nemzetgazdasági áganként a pénzügyi szolgáltatás, az információ, kommunikáció és az energiaipar területén voltak a legmagasabbak a bruttó átlagkeresetek, míg a legalacsonyabbak a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás és a mezőgazdaság területén.

Idén márciusban a vállalkozások esetében a bruttó átlagkereset 793 200 forint volt (8,4 százalékos növekedés egy év alatt), a nettó 553 100 forint (10,2 százalékos plusz). A költségvetési szektorban a bruttó átlagkereset 739 500 forint volt (11,8 százalékos plusz), a nettó pedig 552 500 forint (15,1 százalékos növekedés). A nonprofit szektorban a bruttó átlagkereset 762 900 forinton alakult (9,2 százalékos plusz), míg a nettó 542 600 forint volt (13,1 százalékos plusz).

Fontos adat jön az EU-ból, s úgy tűnik, örülhetünk neki

Az Eurostat ma délelőtt teszi közzé a uniós tagországok áprilisi harmonizált fogyasztóiár-indexeit.

Magyar Pétert követve sorra mondanak le cégvezetői pozíciójukról a miniszterek

Vitézy Dávid, Hegedűs Zsolt, Tanács Zoltán, Gajdos László és Ruszin-Szendi Romulusz is eleget tett az összeférhetetlenségről szóló törvény elvárásainak.

Elbúcsúzott csodafegyverétől a TV2

Így alakultak a 20. hét nézettségi adatai.

Kármán Andrásékra fontos hét vár: már Budapesten az Európai Bizottság emberei

Sok minden múlhat a tárgyalások eredményén. 

Szerbia megüzente: ha nem sikerül megállapodni a Mollal, ez lehet az olajfinomító sorsa

A szerb állam is megjelenhet a kérők közt.

Bekeményít az EU a kockázatos befektetések ellen

Az EU megerősíti a kockázatos külföldi befektetésekkel szembeni védelmet – erről szóló szabályokat fogadtak el az Európai Parlamentben.

Mi legyen a vendégmunkásokkal? Túl szigorúak lehetnek a kormány tervei

A szakmai szervezet is aggodalmát fejezte ki.

Véget ért a jó világ a benzinkutakon

A piaci árak ismét emelkednek. A magyar autósok természetesen a védett árat fizethetik.

Varga Mihályék partnerek lesznek a Tisza-kormány egyik fő ígéretében

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) konstruktív partner lesz az euró bevezetésében. 

Gúzsba kötötte Magyar Péterék kezét az előző kormány

Az árszabályozásokról, legyen szó az élelmiszerekről vagy az üzemanyagokról, az új kormány gazdaságitárca-vezetői előzetesen ugyan óvatosan nyilatkoztak, de nem tartották hasznos lépésnek ezeket. Egyelőre mégsem tudják eltörölni, pedig különösen az üzemanyagok esetén sürgető lenne a helyzet megoldása.

Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa

