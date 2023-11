Nem fizetik ki az iváncsai akkugyár-építkezés magyar beszállítóit

Az iváncsai akkumulátorgyár több tucat magyar építője nem kapta még meg a neki jogosan járó összegeket – írja a 24.hu. Bár 700 milliárd forintos beruházásról van szó, ami mellett eltörpül a pár tíz- és százmilliós követelés, az egyik koreai alvállalkozó, a The Duct Építőipari Szolgáltató Kft. még a nyáron csődvédelmet kért, amivel féléves haladékhoz jutott, így februárig nem is kérhetik tőle a számlák kifizetését.

A lap megtudta, összesen közel 8,9 milliárd forint hiteligénnyel jelentkezett be több mint 60 cég, ennek kisebb része magyar cég, ám nekik

Dél-Koreában kellene megegyezniük az adósságrendezésről a koreai céggel.

Kapcsolódó cikk Tényleg magyarok számára teremtenek munkahelyeket az akkugyárak? Az akkumulátorgyárak mellett az egyik fő érv, hogy a magyarok számára munkalehetőséget biztosítanak majd.

A The Duct azt állítja, neki a hitelezői igényeket jóval meghaladó követelése van a főberuházó SK-csoporttal szemben. (Ez a dél-koreai cégcsoport működteti a mostanában elkészülő iváncsai mellett a komáromi akkumulátorgyárat is.) A cég azt állítja, az SK legkésőbb novemberben ki fogja fizetni őket, ám a The Duct azt kérte a hitelezőktől, járuljanak hozzá a csődmoratórium meghosszabbításához.

A lap emlékeztet, az SK májusban még azt állította, csak egy kisebb összeget tart vissza a The Ducttól, ami nem is fedezné az említett követelést. Ráadásul az SK-nak is van követelése a The Ducttal szemben, ennek jogosságát azonban ez utóbbi cég vitatja.

Összességében tehát a két koreai cég elszámolási vitája okozza azt, hogy a The Duct nem tudja kifizetni az iváncsai beruházás magyar alvállalkozóit.