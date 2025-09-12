Nem fog hinni a szemének szombaton a benzinkúton

A Holtankoljak információi szerint szombattól, azaz szeptember 12-ától csökkennek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai. A benzin esetében bruttó 2, a gázolaj esetében pedig 4 forintos csökkenés várható, így ennyivel csökkenhetnek az árak a benzinkutakon is, amennyiben a kereskedők érvényesítik a változást saját áraikban.

Pénteken az oldal az alábbi átlagárakat mérte:

95-ös benzin: 590 forint/liter

Gázolaj: 591 forint/liter

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>