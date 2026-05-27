Nem fogja elhinni, ami csütörtökön a benzinkutakon történik

A Holtankoljak információi szerint csütörtökön, azaz május 27-én jelentősen csökkennek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai. Mind a benzin, mind a gázolaj ára bruttó 11 forinttal csökken, így ennyivel lehet alacsonyabb az üzemanyagok piaci ára is, amennyiben a kutak is változatlan formában érvényesítik az árváltozást.

Szerdán az oldal az alábbi piaci átlagárakat mérte:

95-ös benzin: 694 forint/liter

Gázolaj: 704 forint/liter

A védett árak pedig továbbra is:

95-ös benzin: 595 forint/liter

Gázolaj: 615 forint/liter

A trendekről, az okokról és a várható változásokról olvassa lapunk hetente jelentkező rovatát, az Mfor Üzemanyagár-figyelőt >>>