Nem fogja elhinni, mennyi, korábban méregdrágán beszerzett lélegeztetőgépet sikerült eladni

2020-ban, a covid alatt Orbán Viktor utasítására a fürkészők” és „portyázók” 17 ezer lélegeztetőgépet szereztek be összesen 300 milliárd forintért. Az üzleten néhány cég hatalmas hasznot ért el.

A Transparency International Magyarország (TI) most arról számolt be, három megnyert per után egy hete megkapták a választ arra a kérdésre, összesen mennyi gépet értékesítettek az azóta is raktárban porosodó készletből. Mint írják,

a kormány a 300 milliárd forintból összevásárolt 17 ezer darab lélegeztetőkészülékből összesen nulla darabot értékesített, és – nem túl meglepő módon – kereken nulla forint bevételre tett szert.

Hozzáteszik, a Belügyminisztérium alá tartozó Országos Kórházi Főigazgatóság később sem tervezi egyetlen lélegeztetőkészülék értékesítését sem.

A TI megjegyzi, pert nyertek abban az ügyben is, melyben a több mint hatezer lélegeztetőgépet potom 180 milliárd forintért leszállító GR Technologies nevű maláj cég átláthatóságát bizonyító külügyminisztériumi dokumentumokra voltak kíváncsiak. Ezt követően derült ki, hogy az iratokat 2021. novemberében megsemmisítették, Szijjártó Péter tárcavezető pedig ígéretet tett rá, hogy utánajár az ügynek.