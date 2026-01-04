2p
Makró Infláció Kiskereskedelem

Nem fogja kitalálni, mi drágult a leginkább a Lidl, a Penny és az Aldi üzleteiben

mfor.hu

Ezt hozta a 2025-ös év a diszkontokban. 

Laptársunk, a szintén a Klasszis Média által kiadott Privátbankár elkészítette a Privátbankár Diszkont Árkosár 2025-ös évének összefoglalóját – a három legnagyobb magyarországi diszkontlánc üzleteiben hónapról hónapra követtük végig az előre meghatározott fogyasztói kosarunk árának alakulását. A cikkből kiderült,

decemberben az egy évvel korábbi állapothoz képest 2,64 százalékkal lett olcsóbb a bevásárlás a diszkontokban, míg az év eleji szinthez képest 4,1 százalékkal alacsonyabbak voltak az árak.

Laptársunk cikkében kiemelte, 2025 egyik meghatározó intézkedése a bolti árak formálásában a márciusban bejelentett árrésstop volt, a kormány azóta is folyamatosan bővítgeti az érintett termékek listáját, legutoljára december elsején kerültek be új élelmiszerek az intézkedés hatálya alá, ami február végéig biztosan velünk marad a rendelet szerint. A Privátbankár Diszkont Árkosárban rendszeresen vizsgált közel 20 termék közt 11 olyan akad, amely jelenleg az intézkedés alá esik. A Privátbankár ezek közül megtalálta a legjelentősebb drágulást, valamint árcsökkenést hozó termékeket is, e szerint: a kilós kristálycukor 70,8 százalékkal került többe decemberben, mint januárban, míg az étolaj ára 24,27 százalékkal emelkedett.

Ezzel szemben az árcsökkenés bajnokának a finomliszt bizonyult, a kezdetektől árrésstopos alapanyag átlagosan 50,1 százalékkal került kevesebbe a diszkontokban decemberben – derült ki a cikkből.

