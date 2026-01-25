Nem fognak hinni a szemüknek a Volán utasai

Tavaly forgalomba állt az első 400 autóbusz, 2026-ban március végégig újabb 120 modern jármű áll munkába, amelyeket az év végéig még 180 követ – közölte Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebook-oldalán vasárnap. Kiemelte: 2025 és 2027 között 1000 vadonatúj, magyar autóbusz érkezik a MÁV-csoporthoz. Az utolsó 300 busz ebből a csomagból 2027-ben áll az utasok szolgálatába.

Hozzátette, hogy a járműpark frissítése országos léptékű: Győr-Moson-Soprontól Békésig több vármegyében jelennek meg az új autóbuszok, érezhetően javítva a helyi és helyközi közlekedés színvonalát. Tájékoztatása szerint az új buszok érkeznek, a régiek mennek, „ez az élet rendje”, és ezzel egy XXI. századi autóbuszflotta épül ki.

„Az egyéni közlekedéssel árban és minőségben is versenyképes közösségi közlekedés kiépítése a Volánnál óriási lépésekkel halad, ennek köszönhetően 2026 nyarán már minden autóbuszunk légkondicionált lesz, és egyre több települést érünk el akadálymentes járatokkal” - fogalmazott a vezérigazgató. „2027 végéig az autóbuszflottánk fejlődése előtt nincs akadály, a járműfiatalítás fókuszát a vasútra helyezzük, több mint 100 vadonatúj motorvonat beszerzését készítjük elő” - írta Hegyi Zsolt.

A MÁV-csoport közleménye szerint a MÁV Személyszállítási Zrt. januárban megkezdte újabb 120 autóbusz átvételét. Mindez a következő lépése annak a flottamegújítási programnak, amelynek elindítását – a 10 miniszeri vállalás egyikeként – épp egy esztendeje jelentett be Lázár János építési és közlekedési miniszter.

