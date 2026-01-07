6p
Makró Autópályák, autóutak építkezés Kecskemét Duna Aszfalt Lázár János

Nem gőzölgő aszfalton megyünk szavazni

Vámosi Ágoston
Vámosi Ágoston

Mátészalka és környéke örülhet a legjobban idén a gyorsforgalmi utak építése miatt: a szatmári város végre megkapja az összeköttetést az M3-as autópályával. Az M5-ösön egy hatalmas csomópont épül, az M1-est lassan, de biztosan bővítik, és emiatt olcsóbb lesz az autópálya-matrica. A borsodiak pedig aprópénzért hajthatnak az M3-ason és az M30-ason.

„Az a jó, ha az emberek gőzölgő aszfalton mennek szavazni” – mondta Orbán Viktor miniszterelnök az M4-es autópálya új szakaszának átadásán. Áprilisban azonban a gyorsforgalmi utakon biztosan nem fog gőzölögni az aszfalt, hiszen az első átadás leghamarabb szeptemberben várható. Az Mfor összegyűjtötte, hogyan alakul át Magyarország autópálya-hálózata a következő években, mely utakra kell matricát venni január 1-től, és melyik vármegyematrica akciós ebben az évben.

Mátészalka autópályát kap

Az idei év legnagyobb gyorsforgalmiút-átadása Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében várható. Az M49-es autóút az M3-as autópályát köti össze a magyar-román határral. A Mátészalka mellett is elhaladó, 28,2 kilométeres első szakasz várhatóan szeptemberig elkészül, de az átadás akár az év végéig is húzódhat. A második, magyar-román határt elérő szakasz rövidebb (17,6 kilométer), de 141,9 milliárd forintba kerül, míg az első részt 138 milliárd forintból építi a Duna Aszfalt. A második szakasz átadása viszont csak 2027. augusztus 30-ig várható. 

A Kecskemét környékéről a fővárosba ingázók észrevehették, hogy az M5-ös autópálya környékén is óriási építkezés zajlik. Az M5-ös itt találkozik az M44-es autóúttal – amit a Dunántúl felé M8-as néven építenek tovább – és az 5-ös főúttal. Az óriási csomópont végleges kiépítése a Magyar Építők szerint év végére elkészülhet, de az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) 2027-es céldátumot tűzött ki.

Eközben elkezdődött az M1-es autópálya kétszer három sávosra bővítése az agglomerációban. Az M0-s autóúttól Bicskéig tartó, közel 23 kilométeres szakasz 2028. augusztus 31-ére készül el. A munkát egészen Győr-Concó pihenőhelyig szeretnék folytatni, amely az előzőnél sokkal nagyobb projekt, de a befejezését egy évvel későbbre, 2029. augusztus 31-re ígérik.

Autópálya nincs, de legalább zenél az út

Lázár János építési és közlekedési miniszter többször beszélt arról, hogy a kormány célja a megyei jogú városok gyorsforgalmi összeköttetése a fővárossal. Ezen a téren még akadnak hiányosságok: például hiába mondta Orbán Viktor tíz éve, hogy Zalaegerszeget 2018-ig bekötik a gyorsforgalmi úthálózatba, ez azóta sem sikerült. A legújabb tervet Lázár novemberben tette le az asztalra: eszerint Szombathely és Körmend felől, illetve Nagykanizsa irányában is egy-egy gyorsforgalmi út kötné be a hálózatba a zalai megyeszékhelyet. A Nagykanizsa felé tartó 74-es út azonban 50 kilométer hosszú, ennek bővítése sok évet vehet igénybe.

Hódmezővásárhelyen és környékén se híre, se hamva autópályának. Az arra járók egyelőre csak annyi változást vettek észre, hogy a 47-es főút némelyik szakaszán 90 helyett 100 kilométer/órás sebességgel lehet menni Szeged felé. Az algyői Tisza-híd bővítéséről ugyan Lázár is beszélt, de a kivitelezés még messze van: a Szeged Ma 2030-as átadással számol.

A bajai közlekedőknek egyelőre be kell érniük az 51-es főúttal, és Esztergomnak sincs autópályája. Utóbbi helyzete érdekesebb: Lázár novemberi látogatása során beszélt arról, hogy 400 milliárd forintból megépítik az M100-as autópályát, amely összeköti a várost az M1-essel. Az M1-estől Únyig tartó szakasznál nem látszik akadály, és a Kesztölc és Esztergom közötti pályával is végezhetnek néhány év alatt. Úny és Kesztölc között azonban négy hidat és három alagutat kellene építeni, ami idő- és munkaigényes lehet. Lázár arról beszélt, hogy tavasszal „letendereztetik” a két szélső szakaszt, az építkezés csak ezután kezdődhet.

Az M100-as autópálya 400 milliárd forintba kerülhet
Az M100-as autópálya 400 milliárd forintba kerülhet
Fotó: Wikipedia

A megyeszékhelyeket elnézve is van még hova építkezni. Kaposváron 2023 végén adták át a több mint 96 milliárd forintból bővített 67-es utat. A 67-es gyorsforgalmi útként működik – kétszer két sávos, és 110-zel lehet menni rajta –, de a somogyiak bizonyára jobban örültek volna egy tisztességes autópályának, mint a zenélő útnak. A 6-os út irányában a 67-es megmaradt a korábbi, kétszer egy sávos formájában. Hasonlóan jártak a nógrádiak is: a Salgótarjánt az M3-as autópályával összekötő 21-es átalakult gyorsforgalmi (és zenélő) úttá, de az autópályák az egész megyét elkerülik.

Lázár arról is beszélt decemberben, hogy a Debrecen és Nyíregyháza közötti 34,5 kilométeres útszakasznak négysávosnak kellene lennie. A két városban – a környéket nem számolva – 317 ezer ember él, de az ÉKM szerint 2028-ig még csak a terveket fogják elkészíteni.

A magyarországi gyorsforgalmi úthálózat túlnyomó részéért a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) felel. Az állam 2022. szeptember 1-jétől ítélte oda 35 évre ezeknek az utaknak az üzemeltetését, fenntartását és bővítését. A koncessziós társaság bevételeiről, állami kapcsolatairól, illetve arról, mi történne velük kormányváltás esetén, Szimicsku László kommunikációs igazgató beszélt a Klasszis Podcastben.

Az MKIF vállalta, hogy 2034-ig megépít 279 kilométer új gyorsforgalmi utat, 299 kilométeren pedig a már működő pályákat bővíti. Utóbbi részleteit már lehet tudni: az M7-es autópályát 2027 harmadik negyedévében kezdik el kétszer három sávosra bővíteni, és 2031 őszére készül el; az M3-as Gyöngyösig tartó szakaszának bővítése pedig ennél is későbbre tehető.

A Strabag-botrány miatt olcsóbb a vármegyei matrica

2026. január 1-jétől több változás is várható az autópálya-matricák érvényességében és árazásában. Újdonság, hogy az M44-esen fizetni kell a Kecskemét észak-Lajosmizse csomóponttól a Tiszaug-Tiszakürt leágazásig tartó szakaszon is. Az M6-oson szintén január 1-jétől kell útdíjat fizetni Bátaszék és a magyar-horvát határ között.

A felújítások miatt kedvezményes matricák is elérhetők a jövő évi kínálatban. Az M1-es bővítése miatt lehet megvenni a Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyék fizetős útjaira érvényes éves matricát 15 ezer forintért. A négy vármegyére érvényes regionális matrica ára alig párszáz forinttal több, mintha két megyére vásárolnánk éves matricát. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében pedig a botrányos körülmények között zárva tartott M30-as autópálya miatt akciós az útdíj: a megye összes fizetős útjára 2500 forintba kerül a matrica a jövő évre.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ezt az autót vették a legtöbben Magyarországon tavaly

Ezt az autót vették a legtöbben Magyarországon tavaly

Elkészült a 2025-ös áttekintés a magyarországi újautó-piacról. A kishaszon-gépjárművek piacát uralja a Ford, a személyautóknál szorosabb a verseny. Az együttes magyar piac közel felét öt márka teszi ki.

Ipari termelői árak

Hatalmas fordulat az Ipari termelői árakban

2025 novemberében az ipari termelői árak átlagosan 2,7 százalékkal alacsonyabbak voltak az egy évvel korábbinál. 

Kilencvenezerrel kevesebben dolgoznak Magyarországon, mint két évvel korábban

Kilencvenezerrel kevesebben dolgoznak Magyarországon, mint két évvel korábban

A foglalkoztatottak száma csökkent a legfrissebb KSH-adatok szerint, de egyre csökken a munkaképes korú népesség is, ezért a munkanélküliségi ráta továbbra sem tűnik vészesnek. A férfiak körében azonban gyorsabban emelkedik, mint a nőknél: közel öt éve nem volt ennyire kevés gazdaságilag aktív, és dolgozó férfi Magyarországon.

Fagyállónak tűnik a forint

Fagyállónak tűnik a forint

Az euróval, a dollárral és a svájci frankkal szemben is erősödött a forint szerda reggel. Az euróval szemben tartja a 385 alatti szintet az árfolyam, a dollár pedig ismét 329 alá csúszott.

Romlott a kormányzati szektor egyenlege

Romlott a kormányzati szektor egyenlege

A kormányzati szektor III. negyedévi hiánya 909 milliárd forint volt, a GDP 4,2 százaléka. Az egyenleg 95 milliárd forinttal, 0,2 százalékponttal kedvezőtlenebb az egy évvel korábbinál – írja a KSH.

Nem indul jól az év Szijjártó Péter számára

A KSH friss adatai szerint a novemberi külkereskedelmi egyenleg 765 millió euróval volt rosszabb az egy évvel korábbinál.

Tényleg örülhetnek a magyar autósok Trumpék venezuelai fellépése után? Megszólalnak a szakértők

Tényleg örülhetnek a magyar autósok Trumpék venezuelai fellépése után? Megszólalnak a szakértők

Optimistán nyilatkozott Orbán Viktor miniszterelnök a globális olajpiaci kilátásokról az Egyesült Államok venezuelai katonai beavatkozása után. A kormányfő szerint csökkenhetnek az árak, ezért kíváncsiak voltunk arra, hogy a magyar autósok mit érezhetnek majd mindebből.

Nem rengett meg a venezuelai diktátor miatt az olajpiac

Nem rengett meg a venezuelai diktátor miatt az olajpiac

Venezuela rendelkezik a kutatások szerint a legnagyobb olajkészlettel, így tartani lehetett attól, hogy a hétvégi amerikai beavatkozásnak érdemi hatása lesz a piacokon. Az energiahordozók tőzsdei jegyzése azonban még esett is a hét első napján. A háttérben meghúzódó okokról is beszélt a Trend FM hétfő reggeli műsorában kollégánk, Király Béla.

Kellemes adóváltozások is könnyítik mindennapjainkat

Kellemes adóváltozások is könnyítik a mindennapjainkat

A kis- és közepes vállalkozások, egyéni vállalkozók számára jelentős köztehercsökkenést és adminisztrációs könnyítést jelent a november közepén bejelentett 11 pontos csomag. A kormányzat által sokszor hangoztatott családi adókedvezmény-rendszer kibővítése mellett ezek is hatályba léptek 2026 elején.

Egy kimutatás jól mutatja a magyar gazdaság 2025-ös állapotát

Egy kimutatás jól mutatja a magyar gazdaság 2025-ös állapotát

A társas vállalkozások száma harmadik éve csökken.

Gőzölős hajvasaló, prémium sampon – forradalom vagy marketingfogás?

Gőzölős hajvasaló, prémium sampon – forradalom vagy marketingfogás? (x)

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168